【本報訊】反送中運動期間，不少網媒及學生媒體記者均冒着生命危險，拍攝多輯獨家的警暴片段，揭露警暴真相。警隊今次修訂傳媒定義，趕絕網媒、學校媒體及自由身記者，有網媒坦言是意料中事；有自由身記者擔心會隨時被控非法採訪甚至暴動罪；外媒駐港記者更憂慮這是本港步向官方發牌的第一步。

去年11月在西灣河獨家拍攝到21歲青年被交通警近距離開槍射中的網媒「丘品創作」，其新聞總編輯劉瑞欣對警方修訂感突然，「雖然係意料中事但都係失望」，擔心未來採訪及記者安全，正與同事商討未來採訪安排。她認為網媒大有價值，「落到現場多個記者就可以多個角度」，越易還原真相。

學生媒體：有人上場就繼續

近日拍攝到12歲女童被警員粗暴撲跌片段的學生媒體科大電台，負責人謝同學對警方修訂「肯定會擔心」，批評是衝着學生媒體而來。面對未來更大打壓，謝指繼續採訪與否由記者決定，但強調只要有記者願意上場採訪，科大電台亦會繼續運作。

資深傳媒人、自由身記者鄭美姿質疑過往受警方認可的記協記者證一夕間失效，以後自由身記者採訪有被控告風險，「以後我去採訪都會諗一諗，就算到現場會係有恐懼咁去採訪。」另一自由身記者譚蕙芸斥警方「係想越嚟越少記者喺現場」，批評與國際趨勢逆行，有礙本港新聞界百花齊放。

自由身攝影記者廖先生坦言，攝記協的記者證被取消認可，日後採訪示威遊行，隨時會被警方檢控參與非法集結，甚至暴動，「我哋呢行有八成以上都係新聞攝影工作，真係好大影響。」

有不具名的外媒駐港記者更擔心警方修訂是本港步向官方記者發牌的第一步，將來用以打壓新聞自由，他形容做法令人擔心當局正趨向錯誤方向，以後盡量在示威等事件發生後才採訪，亦會確保帶備證明文件。

身兼中大新傳學院實習刊物《大學線月刊》採訪顧問的中大新聞與傳播學院高級講師陳惜姿稱，政府新聞處拒絕學生媒體登記，若沒有記協證件保障，變相學生記者採訪無效，增加學生採訪風險，促請新聞處增設學校媒體登記，「我哋都係培養緊未來新聞從業員貢獻香港，點解政府唔去幫佢哋（學生），唔畀機會佢哋實習，反而留難。」