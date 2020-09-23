台灣與美國關係的發展，總統蔡英文最近在無預警下，宣佈放寬美國含瘦肉精豬肉進口台灣。美方對此表示歡迎，但在台灣，政府被指以美豬作為籌碼，換取台美經濟全面合作的機會，幫特朗普助選；瘦肉精也被認為對人體有害、進口美豬摧毀豬農生計，爭議不斷。本報記者近日走訪台灣豬場，豬農親自剖白，擔心進口廉價美豬會衝擊當地養豬業，希望政府替他們找出路，例如拓展外銷市場，否則「蝕到入肉」只能關門大吉。

「我們（每公斤豬肉）成本應該要在60元新台幣（下同·約16港元）左右才有辦法生存，如果低於60元一定會虧本，虧本就沒有辦法生存，沒有辦法就收起來不養。」美國含瘦肉精豬肉預計明年1月1日在台開放進口，首當其衝無疑是全台6,700多戶豬農，在桃園市養豬33年的坤慶畜牧場負責人林文勝，見證了口蹄疫重創豬場、台灣加入WTO開放外國豬肉進口，對見慣世面的他來說，美豬進口到底是災難級巨浪抑或茶杯小風波，仍是未知數。

林文勝的豬場位於黑毛豬重鎮桃園市，養了約一千頭土黑品種黑毛豬，全部內銷。農委會報告顯示，目前全台飼養約550萬頭豬，豬肉自給率達86.2%，每年消費總量90萬公噸，台灣人年均食用約37.3公斤豬肉（香港每年人均進食67公斤）。

「大家都不想吃瘦肉精」

1997年，台灣一場口蹄疫令本地豬無法出口，豬場規模此後一直萎縮，林文勝擔心，廉價美豬開放後會讓豬農生意雪上加霜：「台灣的市場本來就不夠大，美豬進來之後，會衝擊我們的市場，比如說台灣一天的消耗量如果有2萬隻，美豬進來後只要有兩成，台灣一定會供過於求，價格一定會下降，到時候會衝擊到我們養豬業。」

美豬風波始於總統蔡英文上月28日宣佈，開放美國含瘦肉精「萊克多巴胺」（Ractopamine）豬肉，以及30個月大以上的牛肉進口，被指是與美國《台美雙邊貿易協議》（BTA）的談判入場券。蔡強調是解除台美障礙關鍵一步，衞福部跟着制訂殘留量標準，除了肝腎標準是0.04ppm（百萬分之一），其他部位是0.01ppm，同時將落實豬肉產地標示，規定不論新鮮豬或加工食品，都要標示原產地。

台灣過去並非一直將美豬拒於門外，早於2005年，當地已開放無瘦肉精美豬進口，現時每年入口美豬約1.1萬噸，佔當地豬市場比例不到5%。到了2016年，民進黨上台執政後，放風打算開放瘦肉精美豬進口，樓梯響了足足四年，終於落實明年生效。行政院長蘇貞昌口中「可以讓台灣走出去的決定」，陷入新一輪風波，原因除了外界認為瘦肉精對健康有疑慮，政府以修改行政命令方式處理，繞過立法院監督，加上修正草案預告期僅七天，而不是正常60天，無預警准許美豬入台，引起民間、豬農、環保團體以至在野黨反對。

雲林豬農陳景璋每年約有7,000多頭豬推出市面，雖支持政府，但對強行拍板開放瘦肉精美豬，他說：「基本上是大家都不想吃，也很無奈的。政府是大格局想法，為整個國家利益着想，當然養豬戶會有點不爽，但還是接受。」

豬農着緊的必然是豬隻賣價，陳景璋預計，一旦大量冷凍豬肉進口，市場需求改變，下游加工廠選用廉價冷凍肉，豬價自然被拉低，現時毛豬（活豬）每公斤75元（約20港元），預料美豬進口後會降4、5元（約1、1.3港元）。林文勝認同說法，加工食品會用平價美豬當作原料，如貢丸或肉乾：「我們要盡量壓低成本，才有辦法在市場跟美豬競爭，不然一定會被美豬打垮」。

補貼基金治標不治本

台灣豬場集中在雲林、屏東及彰化等中南部縣市，多是傳統綠營票倉，但說到底，豬農普遍對開放美豬進口有保留，蔡政府擲出100億（約26億港元）養豬基金，透過保障豬農收益安撫基層。林文勝認為，豬農要的是治本方法，不是治標：「這個100億用完了那我們還有100億嗎？不可能的，所以我們就要自律，是要減產還是說我們的市場要擴大，這樣有辦法生存。」

外界宣稱瘦肉精豬肉有毒，已退休的美國加州大學三藩市分校（UCSF）醫學院教授林慶順向《蘋果》稱，瘦肉精簡稱乙型受體素，目前只有萊克多巴胺及添加在牛飼料的齊帕特羅，在全球多個國家合法使用。林教授稱，萊克多巴胺毒性低，在豬牛體內代謝快，殘留量低：「所謂有毒無毒要視乎劑量，還要視乎那一種瘦肉精，有些台灣政客、醫生故意譁眾取寵，指鹿為馬，把克倫特羅（含劇毒，美國禁用）的數據，套在（使用萊克多巴胺）美豬美牛，事實克倫特羅與美豬美牛毫無關係。」陳景璋也指，進食瘦肉精豬肉未必對健康有影響：「吃一點點，在安全值裏面，是不會怎麼樣。」

事實上，美豬除了是食安問題，也是台灣政治問題。

2012年時，民進黨曾高喊美豬美牛有毒，風水輪流轉，國民黨現時手握政治籌碼，招式當然用到盡，甚至下軍令狀高調反美豬，9月初在全代會，由黨主席江啟臣宣佈啟動「反瘦肉精美豬食安公投」，養豬大縣雲林由國民黨籍縣長張麗善帶頭揚言抗議，新北市長侯友宜說了一句「總統你變了，你決定要讓美豬進口」，促請中央做好健康風險評估，目前由國民黨執政的台中市、彰化縣、雲林縣，均要求轄區的肉類不得驗出含瘦肉精（零檢出），明顯與中央唱反調。蔡英文也為開放美豬付出代價，最新民調下滑4個百分點至48%。

林教授直指，瘦肉精成為食安問題，完全是被揑造出來，它是政客們一本萬利的政治鬥爭工具：「如果是在野黨，就會用這議題鼓動民眾打擊執政黨。他們會向民眾說，『執政黨為討好美國，不顧國民健康，進口瘦肉精美豬』」、「如果我是國民黨的人，我也會這樣做，也會一樣說美豬美牛有多毒，會害死人，不用本錢的鬥爭工具，非常好用，且非常有效果，你只要說出執政黨是害民眾的話，多有效。」

「這是100%的政治工具，沒有任何疑問的。」這是林教授對此次爭議的結論。在香港，食安中心2016年發聲明，萊克多巴胺在2007年於本港註冊為藥劑製品，可以在豬隻身上使用以促進生長。