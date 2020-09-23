內地漢隔離期間落街跑步 辯稱奔往買胃藥囚兩周

持博士學位的內地商人在政府實施到港人士檢疫措施首天來港，接受隔離期間曾於一天內兩度離開住所，先後到超市買日用品及跑步。及後他再離開住所，最終屋苑住客發現並報警。商人今在東區裁判法院認罪，求情透露離家跑步其實只是想購買藥物治療胃痛，惟跑着跑着血液循環變好，胃痛情況亦見好轉。裁判官指被告犯案只為自己方便，或對公眾帶來嚴重後果，判他即時入獄兩星期。

被告孫紹清（56歲）持有香港身份證，今承認兩項未有獲得獲授權人員許可而離開檢疫地點罪名。辯方求情指，被告起初未有認罪，只因對案件有誤會，弄清楚情況後已決定改為認罪。被告當時沒有花時間細閱檢疫細節，並非蓄意犯案，明白大部份同類案件均判處短期監禁，希望法庭輕判，好讓被告盡快到北京探望妻兒。

辯方又指，被告接受檢疫時曾嘗試啟動手帶，但他在港沒有手機。被告事前已購買大批食品備用，惟約一周後已吃光，故此才會落街購買牛奶、乳酪、即食麵等食品。

至於外出跑步，辯方稱實情是被告當時胃部劇痛，於是欲到藥房搜羅藥物，但不成功；惟被告高速走動期間，血液循環變好，身體也感舒服不少。

辯方透露，被告在內地攻讀石油地質學，及後赴英國雷丁大學，取得地質學博士學位，其後創業，並於2006年在港開設分公司。

案情指，被告於今年3月19日、即《若干到港人士強制檢疫規例》生效當天入境，原定需要在其嘉亨灣住所隔離兩星期。及至同月27日，有住客發現戴上疑似檢疫手帶的被告離開嘉亨灣，於是報警處理。未幾被告向到場調查的警員透露，早在前一天、即同月26日已兩度離開住所。最終被告遭送往駿洋邨，繼續隔離至4月4日。

被告在警誡下承認，他在3月26日先後於下午約1時半及8時半離開住所，分別到超市購買日用品及到鰂魚涌公園跑步，其間沒有與他人接觸。被告亦聲稱無法啟動檢疫手帶，並誤以為啟動手帶後方不可離開檢疫處所。

【案件編號：ESS19714-19715/20】

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