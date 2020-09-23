831暴動案控方傳召睇片警憑衣著認人 官質疑：咁我都睇到啦

去年8.31港島嚴重警民衝突，「陣地社工」成員陳虹秀等八人被控參與暴動，案件續審。事後觀看片段搜證的警員今供稱，他花了逾130小時觀看新聞及閉路電視片段，當中顯示有「三間白線黑褲男」放置路障及身處傘陣前線，又有一名長髮女子現身路障前約7秒，直指兩人正是本案其中兩名被告。辯方反對控方透過不清晰的片段辨認片中人物身份。法官沈小民亦稱：「如果警員認人基礎係衫褲鞋襪，咁我都睇到啦。」法庭明日將裁定是否接納警員相關證供。

控方今早傳召偵緝警員17534陳超勁出庭作供，他案發至今均隸屬港島總區重案組3A隊，負責觀看案發地方的閉路電視及公開媒體影片，注意片中人相似的衣著、外表及裝備，比對相簿中各被告的特徵，看看各被告被捕前是否曾出現於影片中。他供稱，自今年7月29日起，花了14日、共約130多個小時看片，有需要時會重複觀看畫面，甚至會定格翻看50次以上。

警：唔同裝備加埋一齊 係獨特同唯一嘅

控方播放現場閉路電視及新聞片段，陳超勁指出，片中有一名身穿黑衣、有三條白長間條的黑色長褲、白色波鞋、戴上白色手套，攜有藍色背囊的男子，將白色膠板放在行人路後離開。當時他左手拿着一個自制盾牌。另一片段中亦見一名穿有三條白長間條的黑色長褲男子，在示威者遮陣防線前方，當時該男子亦手持盾牌。

陳一度指出「藍色背囊就係本案第三被告」，但辯方反對證人指出片中男子的身份。陳其後稱，認為兩片段中的男子是同一人，因為男子均一直背著相似的背囊，長褲及手套亦相似。

在另一新聞片段中，可見軒尼詩道1號大型路障附近有一名長髮、黑色上衣，白色褲、帶橙色斜孭袋及另一個綠色袋的女子。陳庭上指「人群中見到第五被告」、即陳虹秀，但隨即遭主控官叫停，指他暫時不用指出片中人的身份。

陳供稱，該女子出現在示威者人群中約有7秒 ，其後離開。他留意到人物的衣著細節及特徵，「唔同裝備加埋一齊，係獨特同唯一嘅，片段中只係見到呢個人有相同嘅特徵組合」。

代表第三被告鍾嘉能的大狀王國豪反對辨認證供呈堂，指控方的片段並不足以清晰作辨認及對比之用，認為影片清晰度低、影像細小、不能呈現五官，且衣著及裝備均不清楚；加上證人從未在現場出現，亦未親身見到被告，且片中人蒙面，認為證人獲得的材料完全沒有任何比對價值。

辯方指警員主觀性極高

王大狀又指，法庭需要考慮有甚麼是警員看到或看得更多、而法庭卻看不到。即使警員用了百多小時觀看片段，憑相關片段質素，不可能擁有法官之外的「特別認識」，直指警員只是透過「偏見性及主觀性極高」的供詞，便指出片中的人是第三被告。由於警員觀察不比法庭觀察更有優勢，而證供偏見力量比證案力量為大，故認為法庭應將其證供剔除。代表第五被告陳虹秀的資深大律師潘熙亦同樣反對。

控方則以林子健案為例，指「證人可以認，法庭亦可自己睇」，兩者並不互相抗衡，認為警員睇片「睇得多、睇得長、睇哂全部片」，可以得出結論指現場環境只得一人有同樣裝束，加強控方辦認被告的證供。

不過，法官沈小民質疑主控官的說法，謂：「你要記住，佢要有特別能力而我哋冇，先可以協助到法庭。如果佢認嘅都係衫褲鞋襪，使唔使睇100個鐘、200個鐘先？認樣就可能要，睇片可以加深印象，要時間；但衫褲你都講到畀我聽啦，點解要傳個證人講呢？」

法庭明日將會裁定是否接納警員證供作辦認被告之用。

8名被告⾃僱人士余德穎（23 歲）、學⽣賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23 歲）、陳虹秀（43歲）、無業漢簡家康（20歲）、莫嘉晴（24歲）以及無業漢梁雁彬（25歲）被控於在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有汽油彈及伸縮棍。

【案件編號：DCCC12/20】

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