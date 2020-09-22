藝文界功能組別議員馬逢國噚日出席「香港活動及演藝製作界台前幕後大聯盟」爭取抗疫資助記者會，其間哽咽落淚，又話成日同政府聯絡，但「得返嚟嘅成果好有限」，仲話「我自己都問我自己有冇做到議員個角色」！身為建制派嘅馬逢國，之前已俾好多業界中人轟佢廢同唔做嘢，𠵱家又彈出嚟喊晒話政府唔理佢，難怪網民揶揄係名副其實廢到喊。

其實香港藝文界喺疫情一開始已叫晒救命，但3月馬逢國同時任民政局長劉江華開完會後，藝發局就發放半億資助業界，但結果呢5,000萬有近1,500萬，分咗畀汪明荃做主席嘅八和會館，至於其他團體就人人分少少，業內大部份從業員，都因為自由身工作、屬藝術教育等原因分唔到。記者會上有從業員表示，業界停頓令到有人要轉職任屋邨清潔工。

演藝界︰月袋10萬喊乜嘢？

不過，八個月冇工開嘅業界代表都未喊，個個月𢭃10萬人工嘅馬議員喊咗先，仲話政務司長張建宗所講要業界「識大體」，又透露有官員同佢講，話搞唔掂可以申請綜援，馬逢國話官員好涼薄，但好多演藝界對佢廢到喊完全反感，喺佢fb留言轟炸，好多運動員、教練、文化藝術導師轉行送外賣、做地盤、洗小巴，但佢每個月10 萬袋袋平安，究竟喊乜嘢？

八方記得立會休會前，民主派喺議會辯論削減警隊預算開支，馬逢國兇狠鬧民主派抹黑差人，仲反問民主派係咪保證未來一年唔需要任何警隊服務，何解對民主派就兇狠，對張建宗同政府就鬧都唔敢？

李八方