李八方online丨哭腔馬逢國向張建宗道歉 屈錯「體諒」變「識大體」

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國噚日出席一個記者會時，提到業界喺疫情下失業情況時一度哽咽落淚，仲引述幾日前政務司司長張建宗希望得唔到幫助嘅朋友能夠「識大體」嘅言論，話聽到覺得相當難受。連尊貴建制派議員都喺鏡頭前灑淚，都引起咗唔少人討論。只不過，原來馬逢國自己錯引張建宗嘅說話，搞出大頭佛，佢噚晚喺Facebook同今日就喺電台節目，為自己嘅言論道歉。

馬逢國噚日喺演藝界控訴政府支援不足嘅記者會上，哽咽投訴張建宗要業界「識大體」，感到非常難受，馬逢國形容業界有朋友「自己都有可能慢慢變成大體，即係佢哋得返自己身體」，佢批評政府喺過去8個月冇積極主動給予援手，佢仲大爆有高官叫業界搞唔掂就去攞綜援，佢一邊講仲一邊拎紙巾出嚟抹眼淚。

建制派議員出動眼淚攻勢，政務司司長辦公室噚日撲出嚟澄清，發言人話，司長係希望大家「體諒」，而佢從未講過任何界別或人士要「識大體」。

馬逢國噚晚喺Facebook即時出文道歉，認衰話自己誤引張建宗「識大體」嘅言論，以及佢其後對「大體」嘅個人演譯。佢話自己混淆咗張建宗喺不同媒介嘅信息，包括在上周六（19日）張建宗出席電台節目時表示「希望市民體諒」，以及在本周日（20日）的張建宗喺網誌中提到「以大局為重」：「如上述言論引起其他人士誤會及對張建宗司長本人造成困擾，本人謹此致歉。」

無端提「大體老師」 話對「大體」二字有感觸

馬逢國今朝接受商台《在晴朗的一天出發》節目訪問時就沙晒冧，形容自己嗰番說話「有誤差」，又話個問題出喺自己身上，如果引起司長困擾，要向佢道歉。馬逢國解釋，係早幾日聽張建宗電台訪問時，對方提到希望市民體諒第三輪的防疫抗疫基金未必可以有太大承擔，亦曾經講過希望議員從大局出發，「我可能兩個訊息同時接收時，得出希望大家『識大體』。」佢又無啦啦提到自己有個好尊敬嘅前輩離世時做咗「大體老師」，所以自己將兩個字聯繫就有種感觸喎。主持都話兩個意思好唔同，八方就唔明點解馬逢國可以將兩者連繫埋一齊喇。

馬逢國又話，的確有官員提出業界如果未獲支援可以申請綜援，而且唔止一次提出，但就唔方便透露對方身份，只係形容「相當高級」。佢引述對方指政府難以識別從業員，因此無法支援，相信對方係出於好意。

【早前報道】馬逢國哽咽斥政府抗疫基金對演藝界資助不足：有官員叫業界申請綜援

「唔係今次疫情 都唔知代表嘅業界有咁多人」

馬逢國話喺疫情持續和擴大下，唔少從業員面臨好大困難，受災面積廣，如果唔係今次疫情，都唔知道佢代表嘅4個業界有咁多從業員。主持即時反問係咪因為從業員平時無得投票，所以未必知實際人數，馬逢國即時否認係呢個原因，只係因為佢哋以往「默默耕耘」喎。

問到警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，代表業界嘅馬逢國認為要平衡警方執法需要和傳媒採訪，又指舊年社會暴力事件中，有人以記者身份出現，但行為不符合記者身份，認為雙方應坐低商討點去解決。主持人陳志雲即時反問警方無坐底傾就修例，馬逢國死撐話仲可以探討嘅空間，另一主持就補充話今日修例今日就生效，馬逢國就推搪將個波射返畀傳媒，話新聞界應該主動接觸警方，傾下有無雙方都能夠接受嘅共識

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