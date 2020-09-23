倫常慘案再現 勞福局正副局齊缺席立會公聽會 議員批麻木不仁

葵涌邨月初發生倫常慘案，一名46歲母親懷疑以膠袋勒斃21歲中度智障兒子，並割腕企圖陪死。立法會福利事務委員會今召開公聽會，討論如何加強照顧者支援和殘疾人士住宿服務，惟勞工及福利局局長和副局長雙雙缺席，被跨黨派議員炮轟麻木不仁，「連死咗人」都不肯補鑊。會上，育有成年智障兒女的六旬母親發言指，疫情下社福機構服務暫停，津助院舍宿位輪候時間逾10年，無了期等待令身心俱疲，悲劇隨時可發生在自己身上，「等到我死，都見唔到佢有住宿，死都唔安樂」。

照顧者痛斥「講咗20年仲係研究」

福利事務委員會特別會議上，勞福局僅派出康復專員講解政策。陳詠雯承認，有殘疾人士津助宿位的輪候時間逾10年，情況不太理想，「數量係追唔到需求」。但她認為，即使增加宿位，亦無法科學地估計成效，「好難講加多咗幾多宿位就會縮短輪候時間，都要視乎殘疾人士同家長（入住）意願」。她又指，局方已聘請理工大學顧問團隊研究照顧者支援政策，包括探討照顧者定義和需要，預計下年中會有初步結果。

今年65歲、育有兩名輕度弱智兒子的何女士痛斥政府無能，「我最失望原來呢個會係講研究呀？問題講咗20年，依家仲係研究，我真係唔知我嚟做咩」，批評政府連協助殘疾人士離校後融入社會都未做到，所有重擔壓在照顧者身上，「我唔想鬥慘，係希望有服務幫我企返起身……（如果）等到我死，都見唔到個仔有住宿，死都唔安樂」，促請政府正視殘疾人士需要。

「關注家居照顧服務大聯盟」成員林珍同樣年屆65歲，獨力照顧一名20歲、患有罕見病「小胖威利症」的輕度智障兒子，患病令他不知飽，無節制進食，誇張至一日飲10包奶。疫情期間，她應醫護人員呼籲逗留在家，等於要24小時照顧，既要鎖好廚房門避免他偷食，又要顧及兒子不滿情緒，「佢成日都想出街，唔畀佢就發脾氣整爛門鎖，我又要同佢鬥力搞到周身傷晒」，使她身心俱疲。

林珍慨嘆私院質素差，「好多木蝨咬到傷晒，（護理員）又試過派錯藥」，估計要多等10年才輪候到津貼院舍的宿位，屆時她已75歲，「講得難聽啲講，都唔知等唔等到」，促請當局為有需要的家庭提供緊急支援。

鄺俊宇批政府「零支援」照顧者

委員會主席鄺俊宇批評，政府於疫情期間對照顧者零支援，問責官員竟敢缺席會議，「局長羅致光就話另有工作安排，要等到30號先得閒，（副局長）何啟明又唔知死咗去邊」。民主黨尹兆堅則批評政府麻木不仁，寧願花萬億金錢硬推基建，亦不願幫助市民，要求政府提出紓緩照顧者壓力的方案和時間表。

工聯會議員麥美娟亦表示，政府往往在悲劇發生後才為涉事家庭提供支援，如果當局有機制評估風險，及早關心，就可以避免人命傷亡。

社署副署長（服務）林嘉泰回應殘疾人士宿位短缺問題時表示，今個財政年度內，署方會增加約40個住宿暫顧服務名額，未來3年會透過興建和購買處所，增加5間殘疾人士日間中心至總共21間。

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