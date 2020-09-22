300校巴消毒迎戰今復課

【本報訊】全港中、小學及幼稚園今日起恢復回校上課。多間學校均為復課做足準備，其中上周有學生確診的五邑鄒振猷學校，可如期恢復面授課堂。校長沈耀光表示，全體教職員及逾30名曾回校的學生已接受武肺病毒檢測，無人接獲陽性報告。運輸署預計今早交通繁忙，提醒學生上學要預早出門及留意交通情況。

機械人提醒學生勤洗手

該校確診學生本月11日曾回校，與30多名學生一同在禮堂上網課。沈耀光表示，學生做病毒檢測屬自願，但僅數名學生沒做測試，他們會在家隔離14日，其間網上學習。校方指若家長有憂慮，可讓子女繼續網上學習至本月29日止。

位於灣仔區的聖公會聖雅各小學亦為復課做足防疫工作，包括為全校噴灑消毒塗層，又添置「防疫機械人」，不停播音提醒學生要勤洗手及戴上口罩，以助灌輸學生個人衞生意識。校方亦在升降機、洗手間外框起「等候區」，保持社交距離。校長張勇邦認為，防疫工作只是表面工夫，提升學生個人防疫觀念才是最重要。

學校已為校工提供個人保護衣，「如果（學生）嘔過，就要高度保護」，老師如有需要可到校務處索取，學校亦要求學生自備至少三個口罩及搓手液。校車方面，張勇邦指已提醒校車公司按衞生防護中心及運輸署的防疫指引，公司也承諾會每晚進行消毒。

學童車協會已為全港至少300架校巴全面消毒，車廂每個角落包括扶手位、冷氣風口位、窗簾等都不容有失。協會主席林志平指復課後校巴會頻密消毒，「基本上都會有少少消毒，但唔會有好大清潔，做完一轉車，（司機）睇吓有冇垃圾，扶手會再消毒吓。」

身兼幼稚園校長、教協理事關淑玲指，學校在恢復校車服務前與司機及保母開會，提醒注意個人衞生。校方亦會告知家長整體校巴安排，及提醒家長要為孩子戴口罩、量體溫，保母要「一眼關七」，提醒及協助學生上車前消毒雙手及戴好口罩。復課初期，校方會安排校內老師負責跟車接送，免談話。

香港醫學會副會長鄭志文提醒司機有責任做好全車清潔，學童需全程戴口罩及盡量避免談話及飲食。他建議司機完成每轉接送後可為車廂作簡單清潔，「至少都要抹吓，打開窗吹陣。」