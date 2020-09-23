大埔墟站11人疑非法集結 一年後遭起訴未獲警方草擬案情

約200名大埔街坊去年9月7日計劃在港鐵站手拖手築人鏈，聲援機場「和你飛」行動，有少年在大埔墟站內遭群警亂棍扑爆頭，頭破血流倒地。當晚有市民被指在站內聚集，因而被捕，部份人受查後踢保。惟事隔一年，警方重新拘捕及起訴11人，控以11項非法集結罪，其中10人是學生，有兩名被告為父女。案件今午在西九龍裁判法院提堂，各人繼續保釋，等候答辯。

八男三女被告依序為韋梓灝（19歲）、何國禧（25歲）、陳志超（49歲）、金姓少年（15歲）、張栢傲（18歲）、陳姓少女（17歲）、林嘉恒（20歲）、徐俊傑（23歲）、梁姓少女（17歲）、女學生楊珮宜（19歲）及陳天朗（18歲）。除陳志超報稱退休，其餘10人為學生。據悉，陳志超與17歲女被告為父女關係。

11人各被控一項參與非法集結罪，控罪指他們各自與其他不知名人士一同犯案。

案件應辯方要求押後答辯，以便檢視相關證據及影片。各被告繼續准以500元現金保釋至12月30日再訊，其間不得離港，每星期向警署報到一次。三名未滿18歲的未成年被告，須每晚11時至翌晨6時宵禁。

案發至今已逾一年，據庭外了解，控辯雙方仍未收到警方草擬的案情撮要，暫未能掌握案發情況。

【案件編號：WKCC3189/20】

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