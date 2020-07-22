馬道立聲明︱反駁左報建制倡設量刑委員會 「量刑是法院專有職能 覆核責在律政司司長」

建制派和左報不斷夾擊，由本年初起要求政府成立量刑委員會，令法庭不能輕判抗爭者，甚至建議安插非法律界人士在委員會。終審法院首席法官馬道立今日（23日）在聲明中表明，量刑是一項司法職能，由法院獨立行使，亦是法院的專有職能。他更指出，量刑涉及行使司法判斷以求取平衡，判刑亦是法律問題，應按照法律原則予以決定。觀乎整份聲明，馬道立的論述均顯示反對建制派的建議。

馬道立在聲明中指出，不時有輿論認為應設立量刑委員會，就所有刑事罪行發出具約束力的量刑標準：「司法機構強調，量刑是一項司法職能，由法院獨立行使，亦是法院專有的職能。法庭每天都要就大量不同案件量刑，而每宗案件的具體情況都各有不同。要在每件案件中判處公正而合適的刑罰，實在是法庭一項極具挑戰性及艱巨的工作，亦涉及行使司法判斷以求取平衡的量刑決定。」

馬道立同時指出，法庭所判處的刑罰要取得公眾的尊重和信任，這一點非常重要：「法庭的所有決定，包括量刑決定，都是公開讓公眾討論的。」

他強調兩點，第一，判刑是一個法律問題，應按照法律原則予以決定：「判刑是司法職能及程序的一部分，並非一個政治問題。」第二，任何一方如對法院判處的刑罰不滿，應以上訴或覆核的形式尋求糾正。

葛博士倡設「監察司法委員會」 左報建制群起和應

翻查資料，今年1月，民建聯立法會議員「葛博士」葛珮帆在報章撰文，率先提出香港設立一個由法律界及非法律界人士組成的「監察司法委員會」，向法庭建議針對某類刑事案的量刑指引。她指出，委員會對各級法院法官的量刑具有約束力，各法官必須遵守委員會的「指導意見」。

在今年6月，立法會在辯論委任張舉能為終審法院首席法官的議案時，多位建制派重提此建議，認為應成立量刑委員會，令抗爭者獲「應有懲罰」，加強阻嚇。本月初，左報與建制派議員「大合奏」，《大公報》、《文匯報》以「議員倡設監察機制免冇王管」、「法院透明度不足議員倡設監察機制」、「議員倡參考外國 設量刑委員會」、「英量刑委員會 緊箍咒 規範法官」、「黑暴案又輕判一日放生六暴徒 議員促設監察機制指引法官量刑標準」等多篇報道，施壓成立量刑委員會。

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