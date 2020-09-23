警改傳媒定義︱記協研修例有否違憲 理大編委會：繼續採訪

警方昨日突然取消承認記協及香港攝影記者協會發出的記者證，香港記者協會主席楊健興今早接受港台訪問時，直指警方修例前並無與記協討論，並於昨日才將信件寄給多個傳媒組織，並透過WhatsApp通知他。他指，警方之前亦從未向兩會指出記協的證件有何問題。楊健興表明，記協將會尋求法律意見，研究警方今次修例是否有違《基本法》所保障的新聞自由條文，如有的話，希望透過法律途徑「做啲嘢」。

楊健興指出，警方今次做法等於變相對記者實施官方發牌制度，認為警方將新聞處用作發出新聞稿和採訪通知的系統，變成界定傳媒身份的工具，「係將兩樣嘢混淆咗」。他又指，警方現時執法，經常都將一整個地方和商場列為封鎖區，若然日後不屬新聞處系統所蓋涵的傳媒即不能採訪，將有很多自由身記者、公民記者、新聞系學生記者不能採訪，處身採訪現場時亦可能被告阻差辦工，並獲發「限聚令」告票。

逐步引入官方認可記者制度

楊健興質疑，警方正一步一步收緊記者定義，並引入官方認可記者的制度，只讓警方「接受到、或者覺得較為合作」的傳媒進行採訪，結果是限制媒體採訪和公眾知情權。他又指出，警方從來無指出該會的會員中有「假記者」，又或者進行違法行動，並認為警方指控記者「妨礙執法」的說法是過於主觀，「過去一年幾，警方已拉咗過萬人，現場幾十個幾百個（巿民）咁拉，點樣執唔到法呢？警方派親都係數以百計、千計嘅警員去執法，我覺得佢哋講法係帶誤導成份。」

理大編委會總編輯陳威諾今早接受港台亦指，根據警方最新的修訂，該會將不被納入「傳媒代表」範圍，他又指過去已留意警方對記者越來越不友善，試過分開主流同小眾媒體作識別，並向小眾媒體濫發告票。但他表明，不會因警方今次修例，就完全不派人進行現場採訪，但會叮囑每位記者以人身安全為首要考慮。

理大編委：未來更難捕捉他人難以發現的位置

陳威諾又指，由於理大並無傳理系或新聞傳播學系，故此一直都未能申請記協的學生會員證，過去只能一直使用理大編委會發出的證件進行採訪，他相信今次修例後，對該會即時新聞的影響頗深。他指過去該會記者進行現場採訪時，都能比「大台」捕捉到更多細微細節和關鍵畫面：「相信未來採訪會受到更大阻撓，更難去捕捉其他人難以發現嘅位置，呢個係對學生媒體最大影響。」

不時會以巿民身份到示威現場拍攝採訪的港台聽眾蘇先生指，採訪時只要無阻到警方工作，政府又未實施宵禁，任何香港人都應有權在任何地方採訪，他批評警方現時自訂傳媒定義，是試圖打壓港人採訪權利，「佢哋做呢啲行動，簡直係荒謬絕倫！」他認為記協絕不應認同警方做法，必須要抗議，並提出司法覆核。

他又指，記者若在現場有犯法，警方可以拘捕，「唔可以因為自己做唔到嘢，就訂立一啲無厘頭嘅嘢出嚟。如果遲啲好多巿民藏有攻擊性武器出街，你係咪自己定立一條例，話香港人聽日唔可以着衫着褲出街，方便警方執法？」

資深大狀：司法覆核有法律理據

資深大律師梁家傑接受《蘋果》查詢時指出，香港人的新聞自由受到《基本法》第27條、《基本法》第39條訂明的《公民權利和政治權利國際公約》第19條和《香港人權法案》保障，認為記協有法律理據就警方昨日的無理做法提出司法覆核。梁家傑指出，郭嘉銓今早受訪時聲稱，記者在一般環境下採訪，不會受到阻撓，但問題是現時警方透過修例，將令警員有藉口對部份記者作出無理拘捕和發出告票，令記者採訪時，有以身犯險的危機。

他又認為，警方今次透過修例收窄記者採訪自由的做法，明顯是不合乎比例，因為若然有記者在採訪時犯法，警方可以照常執法，而並非率先剝奪部份記者的採訪權，因為過去不少事件中，都可看到不少重要的新聞片段，是由非主流的傳媒獨家拍到，「就算警方話只係封殺咗一部份作為巿民耳目嘅記者採訪權利，其實都係違反咗保障新聞採訪自由嗰個重要憲制保障。」

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