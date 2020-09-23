大三罷交通燈失靈 裝修工認剪電纜判服務令

去年8.5全港大三罷，早上繁忙時間多區交通嚴重受阻。年輕裝修工當日清晨在沙田以剪鉗剪爛交通燈電纜，令交通燈失靈，在路旁等候巴士的中年漢見狀報警。裝修工早前承認刑事毀壞罪，今午在沙田裁判法院被判接受120小時社會服務令。同案負責把風的大專兼職講師今亦認罪，法庭下令先索取其社會服務令報告始判刑。兩人須合共賠償三萬元交通燈維修費。

兩被告分別為辛惠霖（28歲）及王潤琦（31歲），案情指兩人於去年8月5日在獅子山隧道公路與大埔公路大圍段交界犯案。

署理主任裁判官溫紹明今就首被告案件判刑時指，明白社會當時正值困難時期，首被告以錯誤方式表達意見，但留意到他認罪有悔意，行為不算大程度破壞，亦沒有證據顯示其行為引致其他嚴重後果，且被告亦已賠償，故接納報告建議，判被告履行社會服務令。

首被告早前求情稱，當時正往上班，途中已看見不少交通燈失靈，好奇下車打開燈柱的蓋，其間不慎剪爛電纜。其代表律師引述報告指，被告對事件有悔意，坦白認罪，涉案維修費亦已清還，希望輕判。

辯方求情亦透露，次被告現為大專兼職講師，對犯案感後悔，明白不應藉犯法來表達看法，承諾會提高守法意識，不再干犯破壞社會行為。

地圖顯示，現場鄰近香港文化博物館及紅十字會沙田中心。當日早上5時45分左右，有途人在博物館外候車，目擊兩名被告走到路口交通燈柱並開蓋，繼而傳出金屬跌落地面的聲音，並且出現火花，最終現場八組交通燈號熄滅，途人見狀報警。

警方接報後，約於8時到場，並依據途人描述，截查兩名被告，在他們身上搜出四支剪鉗、一支電鉗、一串六角匙等。法證化驗結果認為交通燈電纜是由被告身上的剪鉗剪爛。被告接受警方錄影會面時承認犯案。機電工程署估計維修費為三萬元。

【案件編號：STCC3091/19】

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