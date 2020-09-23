馬道立聲明︱遭紅媒保皇狂插仍敢發聲 梁家傑：為港人「打防疫針」 （附批鬥時序表）

由月初特首演繹三權分立變「分工」起，本港司法機構不斷遭中共官媒及建制派連番狙擊，包括有法官被指控是「黃法官」、「放生暴徒」，以至有議員鼓吹設立「量刑委員會」，企圖斷送司法獨立。有資深大狀形容，在前所未有的批鬥氣氛下，終審法院首席法官馬道立今日（23日）的聲明尤具意義，除反擊眾多對法院的肆意抹黑外，亦為全港市民「打定防疫針」，清晰闡明司法獨立受憲制保障。

在浪接浪的批鬥下，司法機構一直處於「捱打」狀態，惟中共喉舌對其的肆意抹黑卻日漸加劇。資深大律師梁家傑指，由月初起官媒與保皇黨議員互相配合，對司法機構作出有組織、有部署的惡意抹黑，是希望將法院在公眾心目中的形象「打殘」。梁認為，馬道立的聲明反映他深知目前情勢，並必須出面發聲明以正視聽；又形容馬官是再一次醍醐灌頂，與一眾法官及同袍共勉，「等大家明白自己係任重道遠，行使司法職權時係會受到多方抹黑及中傷」。

反駁「三權分立不存在」論

馬官在聲明中就裁判法院所行使的刑事審訊權力，逐一清晰闡述當中的原則、保釋、判刑、上訴與覆核及法官的公正性。梁家傑認為，馬官就原則部份重新列舉《基本法》的相關條文，是相當直接地再次確立司法的自主及獨立地位，受到《基本法》作為憲制的保障，「係直接打臉『三權分立』並不存在呢個說法」。

梁家傑指出，三權分立原應是無可質疑的憲政秩序，惟特首及中共喉舌不斷強調「行政主導」，企圖遮蓋背後實際上的「行政霸道」，再配合官媒有組織的惡意中傷，致司法機構面對的「批鬥」已達至前所未有的高度。梁讚揚馬官的聲明為全港750萬市民「打定防疫針」，「等大家明白香港司法嘅獨立、自主，係受到《基本法》憲制嘅保障」，避免有人誤信不正確的言論。

【官媒及建制派批鬥時序】

6月18日 立法會辯論委任張舉能為終審法院首席法官的議案，民建聯立法會議員周浩鼎及葛珮帆提倡設立「量刑委員會」，以免刑事案件判刑過輕，以致缺乏阻嚇性的情況重複發生。

9月2日 民建聯立法會議員周浩鼎及葛珮帆引述一封未知真偽的匿名信，誣衊高院法官黃崇厚告誡「藍絲」裁判官，指控批准被捕者保釋的法官「集體妨礙司法公正」。

9月3日 終審法院前常任法官烈顯倫在報章撰文，批評法院有份造就街頭混亂；又引述《禁蒙面法》案判決，狠批2名高院法官將自己抬高至全國人大的位置，形容其對一國兩制政策的理解遲鈍。

9月7日 《人民日報》發表社評和應烈顯倫的文章，聲稱「終於有人說出了正確的話」，又批評法院批准被捕示威者保釋是縱容街頭暴力，指控「警察抓人、法官放人」。

9月8日 《大公報》報道聲稱，有裁判官出席馬道立舉辦的講座後受壓，並借此引述立法會議員及學者意見，提倡成立「監察司法委員會」及「量刑委員會」，以應對有偏頗立場的法官。

9月10日 《大公報》報道引述外國例子，提倡香港應參考實施量刑指南制度。

9月12日 《文匯報》引述英國的量刑制度，大讚成立量刑機構有助制衡法官的量刑權力，形容效果如「緊箍咒」規範法官。

9月17日 《大公報》批評法官輕判「放生」六名示威者，並借此再重提應設立量刑機構。

9月21日 《大公報》發表社評，指控司法機構態度傲慢、漠視民意，又點名批評兩位法官為「黃法官」，借勢指司法機構也應受監察。

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