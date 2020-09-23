湯漢牧函批部份教友：挑戰甚至誹謗教會領袖 只會樹惡表致教會分裂

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機發表牧函，提及去年社會運動令社會變得對立，有關風氣蔓延至教會內，令教會變得分化。他提到，部份教友聲稱有「權利」公開挑戰牧者和教會，惟是他們對「權利」的誤解；並強調牧者能以開明的心胸去聆聽教友的意見，教友亦需服從及尊重牧者。他在文中斥：「那些傲慢地挑戰或批評教會，甚至誹謗教會領袖的教友，只會樹立惡表及引致教會分裂。」

他在牧函中表示，去年社會事件，令社會群體變得對立，部份人與他們意見不合，或不贊同他們行為表現的人產生「仇恨」。他指出，部份教友與去年支持或反對抗爭活動的人士是一致，部份認為爭取社會福祉時，為求達到目的，可不擇手段，暴力亦可以變為合理，一個行為只有不存在中間路線或對不認同其行為的人會被公開譴責、抹黑及排斥。他續說，現時於社交媒體上，人們對來自對立陣營的人士，採用侮辱性和誹謗性語言，部份教友對那些與他們觀點不同，或不認同他們行為的人士，不管對方是教會領袖、司鐸、執事還是其他教會成員，採取上述方式看待。

他在文中強調，教會社會訓導不贊成任何憎恨和暴力作為爭取正義的手段，無論有甚麼衝突，都應以愛、寬恕及互諒去化解，「為求達到目的，不可以不擇手段」。他指出，牧者，司鐸應以此啟迪教友，培養他們的良知，使其採取平衡方式及正確的行動，牧者不應作任何影響，所有教友需努力維護教會共融，行使自己的權利時，也要顧全教會的公益。

他提及，教友聲稱有「權利」去公開挑戰牧者和教會，惟實際是他們對教友「權利」誤解。他指，梵二告誡牧者，能以開明的心胸去聆聽教友的意見，鼓勵教友於教會及社會中扮演積極的角色，但同樣強調教友要服從及尊重牧者。他更指出：「那些傲慢地挑戰或批評教會，甚至誹謗教會領袖的教友，只會樹立惡表及引致教會分裂。」他重申，教會一直支持以「民主」作為管治制度，惟追求是一個持續過程，「需要人們緩慢而沉穩地奮鬥，而不追求即時的成果」。

中文大學崇基學院神學院助理教授葉漢浩在其facebook分享湯漢牧函的報道，並指「教會從來不是神聖，為何批評就是傲慢？」並認為接受批評「才使我們能更謙卑學做一個眾人的僕人，而不是成為會眾的主人」。葉又指教會本身已是在分裂中成長，是從猶太中分裂，再分裂出基督新教，認為若「從錯誤中分裂出來，那又何妨呢？」

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