羅冠聰晤德專員促跟進

【本報訊】因港版國安法流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰，昨透露上周五曾德國人權政策和人道援助專員Bärbel Kofler視像會面，要求歐盟及德國全力跟進12名港人被內地扣押事件。16位英國議員聯署去信英國外相藍韜文，要求就多位持BNO港人提供協助，指隨着多名持BNO港人被政治檢控，英國不能坐視不理。

雙方承諾定期商中港議題

羅冠聰昨於fb發文指，上周五他與德國人權政策和人道援助專員（Commissioner for Human Rights Policy and Humanitarian Assistance）Bärbel Kofler視像會面，談及歐盟、德國應全力跟進12名港人被送中案件、中共威權擴張等問題，雙方承諾未來定期就香港、中國議題溝通，令相關議題在德國政治中保持熱度。羅指，Kofler對香港議題已有基本認識，但更多具體政治脈絡以及政策建議，則需要由熟悉香港議題的朋友提供意見，令德國更清楚哪些外交舉措會帶來正面影響。他期望日後的恒常交流，能使德國意識到中共威權擴張的問題，繼而承擔更多守護民主的責任。

而16位英國議員聯署去信英國外相藍韜文，要求就多位持BNO的港人提供協助，並要求與藍韜文會面。聯署信包括16位來自對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的國會議員，他們要求英國政府，向所有在港版國安法下被拘捕的持BNO港人，提供全面的法律和領事服務，及在有需要時向他們提供難民庇護。他們批評駐港英國總領事館，拒絕向被國安法迫害的港人提供難民庇護，對此感到憂慮和十分不安。