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警改傳媒定義︱FCC斥奪編採主導權：倘警守紀不應怕罪光燈

18分鐘前

外國記者協會（FCC）發聲明，堅決反對警方對記者實施認證制度（Accreditation Process），認為此舉將侵蝕新聞自由，令報道警察行動篇幅的主導權由編採人員，轉移至警方身上。聲明亦指，警方如對其成員遵守紀律、指引有信心，便不應害怕記者的罪光燈照在他們身上。（A force that is proud of its discipline and confident its officers follow established protocols and guidelines should have nothing to fear from the spotlight journalists shine on it.）

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聲明認為警方雖聲稱重新定義《警察通例》中「傳媒代表」一字含義，是為了更有效讓前線人員執行職務時可更有效辨識傳媒代表，但此舉等同引入官方認證或發牌制度。FCC亦稱，警方發言人又聲稱此舉是為了杜絕「假記者」，但警方未能提出行動因「假記者」而被阻礙或受襲的證據。

警判哪傳媒獲「國際認可」 標準成疑

聲明批評新政策破壞了本地傳媒機構、記協及攝記協一直以來獲認可與尊重的現況，重申這些機構一直以來有嚴格核實記者身份。FCC斥警方此舉是從業界手上奪去認證記者的權力，對本港新聞自由及媒體的獨立性帶來嚴重損害。

警方聲言國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台及電視廣播機構所發出的身份證明文件記者、攝影師及工作人員，亦符合「傳媒代表」定義。不過聲明質疑在全球均湧現新媒體的世代，以及媒體或未切以英文發表報道的情況下，警隊如何能判定該媒體是否「國際認可」，又如何得出有關判定。

自由身及學生記者貢獻大

聲明亦批評新政策嚴重影響自由身記者及學生記者，並指這兩種記者在過去一年的反修例報道中，同樣發表過引人注目的報道。其中通訊社現時越來越依賴自由身記者的來稿；而學生媒體的報道亦令大眾對去年的示威活動了解更多。FCC強調，警方的修改不單只是能否獲遨進入警方封鎖線與否，而是在不獲警方承認的情況下，上述兩類記者隨時面對被控參與非法集結或暴動。

聲明指香港的新聞自由指數早前已跌至80位此歷史新低；《蘋果日報》大樓亦因創辦人黎智英被捕而曾遭搜查，如警方在信中指「一直尊重新聞自由及記者權利」說法屬實的話，應歡迎傳媒不受限制地跟進警方的行動，並鼓勵開放的報道生態而非限制傳媒數目。

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