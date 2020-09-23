少年加刑 上訴庭：原審對被告過譽

【汽油彈案】

【本報訊】15歲中三男生年初凌晨在元朗街頭試擲汽油彈，少年庭裁判官水佳麗早前判刑時形容他「過去其實都係一個真係好優秀、好好嘅細路」，判18個月感化令，其中9個月須居於院舍並遵守宵禁令。惟裁決惹來建制傳媒狙擊，律政司亦指刑罰過輕，提出上訴。上訴庭早前下令撤銷原審判刑，改判男生入勞教中心，昨頒書面理由，指原審裁判官原則上犯錯，對男生評價有誇大及過譽之嫌，指男生明明學業平平操行有問題，判刑明顯過輕，沒平衡更生與阻嚇因素。

指判刑無提阻嚇懲罰

申請人為律政司，中三男生為答辯人。上訴庭指出，裁判官判刑時完全沒有提及懲罰或阻嚇等判刑因素，予人沒有考慮上述因素的印象，只專注更生範疇，犯了原則上的錯誤。裁判官稱讚答辯人年輕但成熟，並且關心社會，又主動服務香港，認為他是「優秀」兒童；上訴庭指出，水佳麗明顯對答辯人評價甚高，這點有商榷之處。

上訴庭又指，答辯人學業平平、操行有問題，顯然有很多需要改進的地方。上訴庭指裁判官稱讚答辯人「優秀」，有過譽之嫌，導致裁判官只考慮更生的判刑因素，對答辯人的評價有失中肯。

上訴庭認為，答辯人鹵莽、守法意識薄弱、容易受人影響；再者，感化官表示答辯人的父母對兒子監管無效，裁判官應該考慮判處拘留式刑罰，讓答辯人接受比住宿更嚴格的訓練，而勞教中心包含拘留式刑罰，對答辯人最適合。

對於原審裁判官在判刑時花了不少篇幅勸勉答辯人，判刑理由卻相對過於簡單；上訴庭表示，勸勉之言不應和判刑理由混在一起，否則判刑理由便會變得不清晰，裁判官應先說明判刑理由，才去勸勉被告。

案件編號：CAAR1/20