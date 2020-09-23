12港人送中︱民陣擬申請10.1遊行 促大陸放人

12名港青在中國被秘密羈押接近4星期，即使民間社會對事件表示極大關注，但兩地政府依然無視人民訴求，甚至封鎖被捕人消息。民陣今日向警方申請不反對通知書，要求在10月1日舉辦大遊行，促請中方釋放12人。民陣召集人岑子杰明言成功申請不反對通知書的機會渺茫，但為了12港人能盡快獲釋，並向政權表達香港人的關注，所有方法都要試。

12港青仍被扣看守所 無法與家人團聚

今年10月1除了是中國國慶，亦是中秋節正日。岑子杰說，近日香港在多方面都受中共政權威脅，由教育界、司法界、新聞自由，而12名港青仍被扣押在中國的看守所中，無法與家人團聚，在10月1日舉行遊行有更深一層意味。他續說，經過一番商議，民陣成員都認為12人被囚中國的議題最緊迫、最應受關注，故遊行主題訂為「毋亡義士 釋放12」，計劃由銅鑼灣東角道出發，經灣仔遊行至中環遮打道行人專用區，他拒絕預計參與人數。

過去警方屢次用限聚令為由拒批不反對通知書，岑也說對獲批不樂觀，形容「機會渺茫」，他斥責林鄭政府一直耍政治手段，在過去6.4、7.1和10.1等重要日子都故意延長限聚令，以防疫為由拒讓民陣舉行遊行，阻止市民表態，但民陣會堅持申請遊行，直到政府正式拒絕為止。岑子杰又說，9月6日即使沒有不反對通知書，仍有多人上街，證明香港人抗爭未停止，惟呼籲要衡量風險。

維持市民關注12人熱度

有份協助被捕者家屬的民主派初選出線人鄒家成說，部份家屬知悉民陣會在10月1日舉行遊行，形容他們反應正面，相信行動會令到多人關注事件。他本人亦希望市民可以趁10·1機會表態，將香港人的關注轉化為實質行動，維持關注12港人的熱度，相信對事件有極大幫助。

他又提醒，12港人被逮捕前的拘留時限為37日，10月1日正是期限，若然有大批市民透過不同方式在當日表達對事件的關注，根據以往抗爭的經驗，政府就越大壓力回應家屬提出的四大訴求，包括讓12港人與家屬聯繫和拒絕官派律師。他又相信，當日若有大批市民表態，能夠喚起國際社會關注，形容「唔理有冇用，只要係能夠拯救12個香港人，我哋都要試」。

而去年10月1日荃灣示威活動中，有警員朝中五學生曾志健胸口近距離開槍。有網民同時發起「十一國殤日大遊行」，主題為追究開槍事件、關注12港人被送中、及重申五大訴求等。遊行將於10月1日下午2時半在荃灣舉行，主辦方稱不會申請不反對通知書，籲參加者自行衡量風險。

此外，亦有網民發起「十一．和你燈」行動，晚上9時登上獅子山，路線由法藏寺開始，經獅子亭，最後登上「獅頭」。

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