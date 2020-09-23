【本報訊】港台再被裁定損害警方聲譽。通訊局接獲投訴，指港台節目《左右紅藍綠》去年有四集評論警方處理示威事件的手法，有欠持平及屬一面之詞，通訊局調查後認為港台未有在節目中給予警方回應機會，裁定投訴成立，向港台發出警告。港台工會指，港台已在其他節目多次播出警方回應，質疑裁決不公允。學者認為港版國安法其中一個目的是對付傳媒，港台作為政府部門將首當其衝。

《左右紅藍綠》節目每集時間只有五分鐘，被投訴的四集在去年9月至11月播出，由不同人權團體及工會代表任主持，分別談及太子站8.31、10月1日荃灣警察開槍、10月7日防暴警進入馬鞍山新港城中心、11月11日西灣河警察開槍等事件。通訊局稱收到一宗投訴，指四集言論有欠持平、屬一面之詞、 以偏概全。

遭投訴節目下架

通訊局認為，四集中言論均有對警方作具損害性批評，足影響警方聲譽，但港台未能按《電視節目守則》規定，在同一或同類節目提供適當機會讓警方回應。港台稱已在其他時事節目讓警方回應，但通訊局認為這些時事節目均非與《左右紅藍綠》同類的個人意見節目。至於港台指節目製作時間緊逼，通訊局認為製作期限不構成可違反守則的理據，裁定投訴成立，向港台發出警告。港台稱知悉通訊局的裁決，該四集節目已從網站移除，而今年7月底起，此節目時段已有其他節目取代。本報記者昨到港台網頁查看，發現該四集已無法重溫。

今次是《左右紅藍綠》第二次被警告，通訊局今年4月亦曾裁定《左右紅藍綠》去年11月20日評論警方圍攻理大的一集歪曲事實、煽動仇恨，向港台發出嚴重警告。

主持人斥寒蟬效應

被投訴的其中一集《左右紅藍綠》主持人民陣黎恩灝質疑，通訊局曲解個人意見節目，「唔通每次做節目都各打五十大板？咁港台同其他節目更難搵到尖銳嘅評論做節目。」事件明顯進一步收窄言論自由，反映社會有某些力量正有系統攻擊港台時事節目，意圖製造寒蟬效應。

香港電台節目製作人員工會指，該四集《左右紅藍綠》所討論的事件，警方本身已先後發聲明或回應傳媒查詢，港台亦多次播放警方回應，並沒偏私。《左右紅藍綠》的講者往往是在得知警方說法後，再作評論及說明，質疑通訊局是否要求個人意見節目必須取得「回應你個回應嘅回應」才能出街。

浸大新聞系高級講師呂秉權指，國安法其中一個目的是對付傳媒，港台作為政府部門，一直被建制派視為眼中釘，整治港台手段將會不斷加強，港台作為公共廣播平台的角色，前途面臨極大挑戰。