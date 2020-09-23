菅義偉之政績與作風（甘粕代三）

日本國會9月16日選出第99任首相菅義偉。他馬上指命20名閣僚，菅內閣正式出爐。新首相與內閣有甚麼樣的政策？會把沒落中的日本帶到甚麼地方？從他過往至今的政績與作風來研究一下。

菅義偉在國會做了「所信表明演講」（施政報告）而稱繼承安倍路線。那麼，安倍路線到底是甚麼？安倍在職七年八個月，不少日媒都報道安倍只樹立連續在職紀錄，但沒有留下具體政治遺產。他的招牌政策，即安倍經濟學被新型肺炎病毒攻擊崩潰，今年第一季經濟成長率為負28%。另一個招牌的安倍外交，對中、對俄、對南北韓都失敗，簡直是四面楚歌。纏着安倍身邊已久的森友學院廉價購買國有地案，原法務部長河井克行夫妻賄選案等弊案還在開庭。菅只能繼承安倍的纍纍負面遺產。

安倍遺產裏菅最歡迎的無疑是內閣人事局。第二任安倍內閣2014年創辦了內閣人事局，擴大了首相官邸對官僚的控制範圍。掌控官僚的關鍵無疑是人事調動，安倍內閣掌握住他們的生命而來控制他們。服從首相官邸的就升官，否則要離開霞關（日本政府機關集中地）。這在安倍內閣最具象徵性特質。菅也承認自己並不是個擁有國家觀（明確的國家未來藍圖）的政客。他自己招牌政策並不多，手機減價案和故鄉納稅是他自己打出，為數不多的生活經濟案。他提到故鄉納稅時說，不服官邸意向的官僚保不住他的職位。故鄉納稅是菅打出的一個捐款制度。納稅人可選繳地方稅單位，捐款後可享受退稅與地方單位的高價禮品。引進時有稅務單位強烈反對，但在菅的強力推動下實現。他就職那天有一個前高級官僚在全國性大報寫了一篇文章。他就是由於反對故鄉納稅而被砍頭的總務省官僚，他稱現在也相信故鄉納稅的非法性，公務員要遵守的就是國民利益，並不是一群利己團體！

以糖果與鞭子控制公務員

菅控制霞關官僚還有秘密警察機構，他非常善於活用這機制。可說是內閣賢內助的官房長官，其主要任務與中共中央辦公廳相似，處理日常工作，沒有決策性任務。每天開兩次記者會，記者會的任務是大事化小、小事化無。他的答辯方式和安倍晉三一樣，不正面回答。曾經介紹過安倍的答辯方式叫做「吃飯論法」。Q：吃飯了嗎？A：沒有，我吃麵包。就是這樣沒法或避開成為正面論爭的。內閣賢內助也差不多。Q：甚麼甚麼案是否太大問題？A：那不敢當，沒有您指出的現象等等。

還有，文部科學省事務次官前川喜平案。前川2017年涉及下海周旋案，故被國會傳喚他做證人陳述。主管東京奧運的單位之文部科學省與首相官邸早有矛盾，官邸通過曾任官房副長官的杉田和博收集前川的個人夜生活，再叫一保守系大報來暴露他的夜生活而讓他自願退休。他退休時留了一句名言：「官僚要面從腹背！」

菅義偉內閣繼承安倍政權的最重要意思就在這裏──糖果與鞭子！好好照顧來吃糖果的順耳部下，完全排斥而殺死逆耳的官僚！

被菅革掉的原官僚正在問國民官僚要忠誠的是首相官邸還是國民？這答案誰都清楚。日本曾經有這種說法，日本戰後官僚一流，經濟二流，政治三流。日本戰後復興，高度經濟發展是官方經濟專家粒粒辛苦之產物。政治忙於應對佔領國、恢復獨立等時，官僚領導一切而實現戰後復興，無疑是日本經濟官僚的驕傲。安倍與他充份利用了內閣人事局帶來的糖果與鞭子而控制專業性特高的日本官僚體制，破壞了日本戰後復興的基礎。

跟媒體維持健全的關係也是發展國家的必需條件。日本媒體經戰後反省而面對權力，那就是媒體的監督功能。經常批評政權的媒體是政權之痛。歷代內閣要讓他們服從，但所有內閣都不了了之，除了安倍內閣以外。安倍發揮了內閣認識統一案，把他的親信送到NHK經營委員會與董事長。這位董事長並不是傳媒專家，就職時說，官邸說左，NHK只能說左！

加上菅常常向媒體施壓。不少電視台報道局長天天戰戰兢兢。播完新聞節目後，菅或他的部下親自來電批評播出內容。這明明是介入報道的違反措施。但日本電視台NHK被國家掌握預算權，民間台被國家掌握廣播牌照，沒法公開對立。從未目睹過這樣赤裸裸地介入報道內容的政權。相反對內閣記者會的順耳記者給吃糖果的態度。給一些身邊的記者透露機密，能做獨家報道的記者會更信菅說的。菅義偉內閣的特質就是糖果和鞭子。以恐怖為動力的政權不會很久。草民只能咬着面從腹背而等着恢復民主的明天。

甘粕代三

日本資深媒體人