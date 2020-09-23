【本報訊】青沙公路發生奪命車禍。一名男司機前晚與友人慶祝35歲生日後，昨晨駕駛本田Type R跑車沿青沙公路行駛時突失控撞壆再打白鴿轉，拋出車外慘死，女乘客肝撕裂、胸骨裂送院，意外揭發該車駕駛座加插「靜音扣」，懷疑司機事發一刻未有扣好安全帶。有律師及保險業人士警告，若用靜音扣干擾安全帶警報系統，不但可被控以非法改裝，一旦發生車禍，有機會連累汽車保險失效。

車禍中喪生男司機35歲姓林，任職的士司機，受傷的31歲姓姚女乘客在一間語言教育中心任職教師，與林為好友。據知林與前妻育有三名子女，三人由居於藍田的祖母照顧。消息稱前天為林的生日，他偕同姚女於大角嘴與朋友消遣後，接載她回沙田寓所，詎料出事。

fb專頁哀悼「黃絲傅」

意外後fb專頁「巴絲GO黃的及貨van平台」發帖哀悼，稱林為「黃絲傅」，曾參與義載，讚揚他是一名好司機及父親。至於涉事跑車車主姓黎，報住碩門邨。

昨清晨5時許，林駕跑車沿長沙灣青沙公路中線往尖山隧道行駛，在隧道口前約400米一個右彎失控，先撞向左邊路壆，再連打白鴿轉衝前約百米停下，其間他被拋出車外，在車後約10米外倒地昏迷，頭部重創，姚女經消防救起送院，姚其後證實肝撕裂及胸骨裂，昨晚已出院，林則傷重不治。

意外後，全車零件散落一地，路面留下約百米胎痕、一灘血迹及疑屬於林的波鞋。現場所見，司機位安全帶扣插入一個俗稱靜音扣的安全帶插片，未有插緊安全帶，警方正調查林有否扣好安全帶。理大機械工程學系前工程師盧覺強估計，意外時車速或達100公里或以上，若司機沒戴安全帶，出事時承受的衝擊力較有戴者高七成。

汽車工業學會會長李耀培解釋，當靜音扣插入安全帶插座時，汽車安全系統會誤以為司機或乘客已扣安全帶，而不發出警號。

保險公司有權拒賠償

大律師陸偉雄指靜音扣干擾汽車安全帶系統，已構成非法改裝控罪元素，呼籲司機切勿仿效。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄補充，一旦插上靜音扣後發生車禍，保險公司有權因司機未有正確戴上安全帶，拒絕作全部或部份賠償，又或向傷者及其家屬賠償後，向車主追討部份賠償額，連累車主為司機不當行為「上身」。