警改傳媒定義︱葉國謙聲稱假記者除黃背心擲燃燒彈 拖《星島》落水盲撐

警方突然收緊傳媒定義，威脅新聞自由。身兼港區人大代表的行會成員葉國謙支持警方做法，覺得不會對傳媒採訪構成困難。另外，葉拒絕幫助12名在內地被拘押的港人，聲言12人「一定安全㗎」。

葉國謙接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目訪問時聲稱，過去一年曾有穿黃背心、自稱記者的人脫下黃背心後投擲燃燒彈，阻礙真正的記者採訪，又出現數十名警員面對數百名記者的情況，影響執法。他聽到強烈的聲音認為應作規管，又謂《星島》也贊成今次警方做法。不過葉覺得，警方在收緊傳媒定義的過程中應與傳媒有更多溝通。

另外，被問到會否協助12港人時，葉即強調12人「犯咗法，想去台灣偷渡，俾大陸捉咗」，故此「一定係（被控）告」。他亦否認12人在香港水域被捕的說法，指「喺香港水域就唔構成偷渡」，又指政府已表明12人已聘請律師。

至於12人的安危，葉指香港警方已經表明他們安全，故他也斷定12人「一定安全㗎」。對於家屬希望探訪12人，葉指自己作為人大也不能探訪，故此內地是一視同仁。他甚至質疑家屬為何要蒙面，反問「驚乜嘢啫？」

葉在節目上亦談到民主派在未來一年立法會的去留問題和大灣區投票問題。他認為民主派應接受延任，因為今次情況特殊，而立法會須要運作，揚言「議會要多種聲音」。劉慧卿聞言也不禁失笑，葉即指在議會內，不同意見可充份表達。至於容許港人在大灣區投票的問題，葉表示，不少港人在大灣區居住，在香港上班，故政府要確保這些人可行使其投票權。

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