警改傳媒定義︱郭嘉銓辯稱為便利警行動 指記協證以往獲視為記者屬「歷史遺留問題」

警方昨日突然取消承認記協及香港攝影記者協會發出的記者證，變相由政府新聞處「發牌」。警察公共關係科總警司郭嘉銓今早接受港台訪問時，指警察通例修訂前的傳媒定義較為「籠統」，聲稱今次修訂後，警方日後如需要作出「特別便利安排」時，可基於行動不能讓全部記者進入封鎖區，「我哋不可畀晒全部（記者進入）嘅時間，就要做一個標準去做一個安排，所以用第三方、新聞處都係行之有效嘅系統做一個參考。」

對於一些自由身、服務不同通訊社的獨立記者，以及大學新聞系學生，現時都變成無法在警察封鎖區進行採訪，郭嘉銓承認，新安排的確不能容許上述人士也在場，但辯稱他們仍可在「公眾地方」採訪，「（當警方）想做一啲額外、更加便利嘅安排時，可能未必可以畀晒所有人去做一啲便利嘅採訪、特別嘅安排」。他又指，過去一年很多社會大型事件都牽涉暴力和危險，警方設立封鎖區是不想有不必要的人士停留，包括一些12、13歲的學生記者。

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稱有其他協會不滿警務處只會見記協等4組織

郭嘉銓聲稱，《警方通例》的內容至少有十多廿年沒有改變，當中特別提到記協和攝記協，指警務處處長5月會見4個較大的記者組織時，有其他協會不滿，表示該4個協會並不代表自己，並稱傳媒界還有其他協會，「呢個點解，我哋當時都係要作出一個檢討。」他又聲稱，有人亦質疑為何處長會見的4個記者組織中，只有記協和攝記協在 《警察通例》下獲定義為記者，「我相信呢啲都係歷史遺留落嚟嘅問題，我哋都係要去適應而家嗰個新情況。」

郭嘉銓又指，警方上月在將軍澳搜查《蘋果日報》大樓時，當時警方在封鎖區內，嘗試讓部份傳媒代表進行採訪，但當時傳媒業界認為由警方決定那些傳媒可以進入封鎖區進行採訪，做法並不公平，因此警方就決定採用新聞處的系統作為參考標準。

對於警方修改的《警察通例》中，規定只有「國際認可及知名」的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構，才會被承認。郭嘉銓指，這做法是因應警方若只參考新聞處的發佈系統，會遺漏一些國際認可的媒體。

聲稱有傳媒界對修例歡迎 追問下未能說出哪些組織

對於昨日多個記者和傳媒組織以及8個新聞界工會，都對今次修例有保留，部份更提出譴責，郭嘉銓聲稱，部份傳媒界人士對修例有意見，但亦有部份「表示歡迎」，當被追問那些傳媒組織支持警方修例時，郭嘉銓未能說出，只稱：「我諗你要睇返，其實今日報道都有啲，不同報章社論有講」，又指警務處處長早前會見的4個記者協會中，「其中一個都有咁樣表示（支持修例）。」

新安排或面對司法覆核，郭嘉銓指「呢個係講得遠咗一啲」，聲稱警方與業界「一直有溝通」，若記協覺得不夠，警方可以「做多啲」。

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