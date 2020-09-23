警改傳媒定義︱法律界指新聞自由受基本法保障 記協、記者、市民俱有理據提司法覆核

警方昨日突然單方面宣佈收緊「傳媒代表」的定義，日後網媒、學生記者採訪，極可能受到警方無理阻撓甚至拘捕後，香港記者協會透露會研究法律行動跟進，有法律界認為警方做法嚴重損害新聞自由，認為不論記者組織、傳媒工作者以至巿民，都有理據就警方無理做法提出司法覆核。

梁家傑憂警員有藉口無理拘捕記者

資深大律師梁家傑指出，香港人的新聞自由受到《基本法》第27條涉及言論及新聞自由條文、《基本法》第39條訂明的《公民權利和政治權利國際公約》第19條和《香港人權法案》保障，認為記協有法律理據就警方的無理做法提出司法覆核。對於警察公共關係科總警司聲稱記者在一般環境下採訪，不會受到阻撓，梁家傑直指，問題是警方透過修例，將令警員有藉口對部份記者作出無理拘捕和發出告票，令記者採訪時有以身犯險的危機。

他認為警方收窄記者採訪自由的做法，明顯不合乎比例，因為若然有記者在採訪期間犯法，警方其實可以照常執法，而不應該率先剝奪部份記者的採訪權，指過去不少事件中，都可以看到不少重要的新聞片段，都是由非主流的傳媒獨家拍到，「就算警方話只係封殺咗一部份作為巿民耳目嘅記者採訪權利，其實都係違反咗保障新聞採訪自由嗰個重要憲制保障」。

吳宗巒：明顯嚴重損害香港新聞自由

大律師兼法政匯思前召集人吳宗巒接受《蘋果》查詢時認為，警方的新做法明顯嚴重損害香港新聞自由，將令很多傳媒工作者被排拒前線採訪之中。他指出，香港傳媒生態現時十分多元化，巿民已非昔日般，只依靠主流傳媒獲取資訊，「一啲主流傳媒嘅受眾，可能仲無一啲非主流、網民所接觸到咁多」。

他認為記協應盡快去信警方，要求警方明確交代上述做法，對記者日後造成的具體影響，認為警方若拒絕撤回做法或作出任何修改，記協已經有理據提出司法覆核。他又認為，在警方的新做法下，平日採訪工作極可能受到影響的記者，以及因為警方新做法而在獲取資訊受到無理限制的香港巿民，同樣有法律基礎就警方今次決定提出司法覆核。

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