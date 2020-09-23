馬道立聲明︱法律界指長篇回應罕見 因司法機關屢被保皇派狂攻

終院首席法官馬道立罕有地以長篇幅聲明駁斥外界對司法機關的指控。法律界議員公民黨郭榮鏗相信，馬道立是有感建制派與左報近期有系統性、具名地攻擊法官，因而澄清「好基本的法律原則及常識」。不過民建聯周浩鼎、葛珮帆隨即現身，再度指摘馬的聲明未能令人重拾對司法機關行事公正的信心。

郭榮鏗斥親中派不應再上綱上線指鹿為馬

郭榮鏗今日回應馬道立的聲明時提到，馬道立是次「罕有地非常之長（篇幅）」、具體地發聲明回應連日來建制派對司法機關的攻擊，相信是馬道立留意到近日建制派、左報有系統性地指明道姓地攻擊法官的裁決，故認為有需要去澄清一些「好基本的法律原則及常識」。

郭引述馬道立就建制派鼓吹多時的「量刑委員會」作解釋，重申量刑是由法院獨立行使，「係唔能夠外判、亦都唔能夠受司法機關以外的任何人士委員會的指指點點」，籲一眾親中人士不應再「指鹿為馬」、「上綱上線」，破壞本港的三權分立及法庭的公平公正性，令公眾進一步對本地司法機關失去信心。

翻查近期的中共喉舌《大公報》和《文匯報》，曾於本月初以連續一星期每日大篇幅報道來公然攻擊司法機關，指法庭令特首施政「斬首斬腳」、又斥責法官「輕判暴徒」且「不僅未受罰，反而調職加薪」、並傾力宣揚特首林鄭月娥的「香港沒有三權分立」論。

周浩鼎：聲明未能說服公眾

而一直鼓吹成立「量刑委員會」的民建聯周浩鼎、葛珮帆，今日回應馬道立的聲明時亦顯得不滿，認為馬的聲明未能說服公眾對司法機構「行事公正」重拾信心，並繼續向港府施壓，要求設立由法律界及非法律界人士組成的「量刑委員會」。周浩鼎更批評郭榮鏗「愚昧、無知、唔識嘢」，揚言外國早有由司法機關以外的機構設立量刑委員會的例子，為刑事案件設定量刑標準，辯稱現時需按社會問題的需要，適時釋除市民疑慮。

大狀公會副主席：形容法官「乜顏色」不尊重法治

大律師公會副主席葉巧琦回覆《蘋果》查詢時表示，馬官或司法機構並非首次就法庭某類裁決引起社會不滿或爭議作出回應，特別是近年社會發生具爭議性事件，不少刑事案都備受關注，指馬官自年初於法律年度開啟典禮起已多次回應問題，解釋何謂法治精神，澄清法庭判案不受政治因素影響及法庭的職能和角色。葉直言不能對坊間有關對法庭的抨擊、討論「扮唔知」，但不論來自哪個陣營，都有作出未必對法庭公道的評論，認同馬官在聲明中強調批評必須有理有據。

葉強調，法治精神其中一個重要原則，「唔係睇案件結果適合定唔適合你口味」，若因判決並非自己期望的結果而作出抨擊，對法庭並不公道：「無論你係民主派唔係民主派，你係黃又好藍又好，形容某啲法官係乜顏色，呢啲都唔係代表法治精神，係一個謬誤思想，唔尊重法治精神。」

她亦贊成馬官於聲明中對成立量刑委員會的說法，強調法庭的職能之一為量刑，而有關量刑及作出的處罰也要取信於民，亦會反映社會看法，應公開予公眾討論。

對於律政司司長應否在社會出現對法庭的激烈批判下發聲，澄清誤解，葉認為司長應自行衡量，馬官也只是重申律政司在處理案件上的角色。

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