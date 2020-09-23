安老院松山府邸漏水 亮碧思相關公司入稟索償

私營安老院「松山府邸」早前被揭發鼠患肆虐，且疑派錯藥致八旬婦昏迷兩個月。松山府邸另涉官非，昨被樓下舖位業主入稟，指松山府邸漏水，要求法庭頒令賠償。資料顯示，樓下舖位的註冊董事為亮碧思集團高層，今年8月旺角怡安閣直銷公司群組爆發武漢肺炎疫情，該直銷公司亦與亮碧思關係密切。

原告為佳略有限公司，被告則是松山府邸及好順有限公司。資料顯示，原告註冊董事為黃樹雄（HUYNH Valery），為亮碧思集團亞洲區總裁。

入稟狀指稱，原告是位於九龍旺角窩打老道79號怡安閣地下16號舖的業主，兩名被告依次是怡安閣全層一樓的租客及業主。原告指出，自本年4月起「松山府邸」出現滲水及漏水問題，已多次提出要求改善，但被告沒有處理問題。

原告昨入稟法庭，要求法庭下令被告賠償、禁制被告容許滲水情況持續，並且強制被告維修及採取其他補救措施。

【案件編號：DCCJ5089/20】

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