將軍澳隧道轉車站10.2啟用遲足2個月 區議員連環追問 批運輸署不主動交代

運輸署公佈，將軍澳隧道轉車站將於下周五（10月2日）啟用，有25條巴士路綫將會經過該站，包括15條全日路線。轉車站原定7月底或8月啟用，最終遲約2個月才能使用。西貢區議員黎煒棠表示，早於本月已多次書面或電話形式追問等，惟各部門一直未有交代，而上周五（18日）區議會的會議，經過一個上午的追問，官員才稱因電力裝置等原因，延至10月上旬啟用。他批評，居民關注轉車站啟用日期，部門理應開誠佈公，主動交代進展，而非一直拖延，「土拓署、運輸署應該好好解釋細節。」

即將啟用的轉車站為往將軍澳方向，啟用後，25條巴士路線將會於該站加設分站，包括九巴296A、新巴796P、796X等15條全日服務路線；城巴N29、新巴796S等4條通宵路線及九巴296P新巴798A、798B等6條繁忙時段服務的路線。來往將軍澳工業邨至牛頭角站的九巴98線、來往日出康城至九龍灣的797線的兩條新巴士線亦會於轉車站啟用當日同步提供服務。

機場巴轉乘指定路線往調景嶺 第二程免費

巴士公司亦提供轉乘優惠，九巴表示，乘客於轉車站轉乘九巴路線，第二程可享最高5.1元的八達通折扣優惠，例如康城乘搭98線，並於觀塘創紀之城轉乘88X往沙田，第二程車費可獲扣減4.2元，僅需付4元。新巴城巴的部份路線增設分段收費，而除690外，10多條路線亦提供八達通轉乘優惠，例如機場乘搭E22A 或 E22S，轉乘798、796X及796C等往調景嶺，第二程車程則為免費。轉乘站亦有洗手間、座椅及預計巴士到站時間的顯示屏等，以便市民使用。

多番追問 始交代因電力問題延遲

工程由2017年開始動工，計劃今年內完成及啟用。運輸署於7月曾向西貢區議會交代工程進展時透露，往將軍澳方向的轉車站將會7月底或8月初啟用，惟最終延至10月才能使用。當區區議員黎煒棠表示，本月已多次書面或電話形式追問，惟各部門一直沒有交代確實日期。直至上周五的區議會的會議，經多名議員追問，官員下午才透露因電力裝置等原因，延至10月上旬啟用。他指，居民關心轉車站啟用日期，部門應主動交代進展，而非一直拖延。

他指，轉車站啟用後，方便居民使用巴士出入九龍等地區，特別日出康城居民，開辦新路線可直接搭車前往觀塘等九龍東地區，較目前方便。他指出，將軍澳南巴士路線由新巴城巴營運，現時沒有跨巴士營辦商路線轉乘優惠，變相九巴乘客轉線往調景嶺等地時則需付正價車資，令吸引力減低。至於轉車站的九龍方向的工程進展，他表示，以他觀察，該車站仍有不少工程正進行，部門曾稱受疫情、工地的地質等問題，令工程延誤，惟一直未提及預計啟用日期，促政府盡快交代。

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