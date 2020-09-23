武漢肺炎︱今起分階段開學復課 家長學生興奮：終於唔使困獸鬥！

全港中、小學及幼稚園今日（23日）起開始分階段復課，小一、小五、小六及中一、中五、中六及幼稚園高班率先復課。闊別校園長達大半年，對家長及學生來説倍感興奮亦緊張，有中五學生表示，對復課後能與師生見面感高興，又期盼能夠校長共度午膳，笑言疫情下未能如常做運動，「肥咗3公斤」。

疫情下校長「撞手臂」與學生打招呼

位於葵青區的天主教慈幼會伍少梅中學，今早7時起學生陸續回校，老師於門內等候，提醒學生要先消毒雙手。校長李建文更親切地與每位學生「撞手臂」打招呼。校方又按傳統邀請校監神父前來為新生打氣，並為中一新生派發維他命員及聖牌，校方特意為中一新生拍攝即影即有相，以紀念學生第一天上課。

李建文指，周一二已為新生舉辦迎新日，讓他們先認識彼此及適應新環境，亦計劃於10月中旬舉辦家長晚會，「最好都係面對面」。他續指，學校已做足防疫措施，包括量體溫、搓手液等，而小食部亦會如常營業。他解釋，校方需要顧及學生需要，部份學生或未能趕及食早餐，「學生喺公眾地方食嘢都難避免」，強調校方會做足防疫措施。

對於首日正式復課，李形容此刻心情無與倫比，面授課程難以取代，學校亦會為有需要的學生提供學習支援，老師會按需要為學生進行補課。

有內地或巴裔生因未完成檢疫 未趕及復課或考慮不回港讀書

負責收生的中文科主任吳嘉恩指，有少部份學生因未能完成檢疫而未能趕及復課，甚至考慮不回港讀書，當中包括內地及巴裔學生，學校已為他們郵寄課業，並拍攝影片予他們學習。她相信，現階段的問題不大。她又提到，學校三分一為非華裔學生，三分一為內地新移民學生，但今年因為疫情及社會事件影響，新移民的內地學生由以往近8成，急降至1成半。

中五生張富城表示，對於能在疫情中與老師同學見面感高興，指老師在網課期間難以監管學生的學習進度，「打機、食嘢都冇人見到」。他又提及，疫情下未能如常健身，「肥咗3公斤」，期望復課後能與同學們一起運動，及與校長食飯。

新生網上認識終見真人：估唔到佢咁矮

中六生李晨智表示，期待復課後能與同學一起學習，平日會花約2小時在家學習，直言「（返學）開心過zoom 」。作為應屆文憑試考生，他指自己語文科較弱，希望能在香港或內地升學，並主修心理或經濟。

除了高年級學生，中一新生亦對開學感興奮。周同學及何同學於網上迎新日認識，透過私聊交流，最終要老師封鎖私聊功能，周同學又笑言「估唔到（何同學）咁矮）。他指，自己較為喜歡面授課，「（網課）好攰啦，有陣時都唔知做緊啲咩嘢，我有陣時都會開YouTube 嚟睇」。

學生檢疫行錯路 校長：要行正路啊！

位於深水埗的直資名校英華小學，早上7時15分陸續有學生返校，校長陳美娟在校門迎接學生，指示學生步行往正確小路往檢疫；當有學生轉錯方向即糾正：「要行正路啊！」語帶雙關，也是寄語學生，新學年縱然面對疫情無常，也要維持心態：「已經有晒心理準備，下次流感、第四波，大家心裡有數——人生就係咁。」

雖然該校昨天（22日）已安排小一回校適應，但為紀念首日回校上課，今日不少家長均為兒子在校門拍照。蘇太為兒子復課難掩興奮：「他很開心，今朝自己彈醒，不用我叫起身，好期待返學⋯⋯都見到他好緊張，會自行處理物品，感覺佢係期待返學，自己數日子。」

另一位小一家長余太，與丈夫及幼女親送兒子回校：「好開心終於可以返學！唔需要喺屋企同佢哋困獸鬥，始終我湊住兩個，唯一擔心始終係衞生防疫方面，不過學校已經做得好好，開學前已經準備好。」她笑指，兒子因停課，突然「跨越K3」便成為小一生，已經為他做好準備，整個停課已適應網授堂。至於余同學則表示昨日心情緊張：「不過，我諗今日唔會咁緊張。」

小五生開心終可見同學

就讀小五的連同學則覺興奮：「無返學太耐無見同學，可以返學係好（事）⋯⋯網課不是學到太多，返學應該學到多啲。」

該校多元學習經歷，今年以「秘密道路」（My way）為主題，其中一項活動是將禮堂佈置成迷宮，讓五、六年級學生走過，為這班闊別校園大半年的高年級學生帶來新鮮感。而校園處處也重設新街道名稱，像「歡迎里」「講道里」「錫晒里」等，陳美娟指，疫情下，學生少外出，冀能藉活動，重新讓學生增加社區親切感。

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