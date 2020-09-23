非法集結兼損毀警車 16歲男生判入更生中心

網民去年10月13日在全港各區發起「神獸罷鷲」行動，抗議政府強推蒙面法，其間一名16歲男學生被指在觀塘藏有雷射筆及雕刻刀，並向警車擲物，事後被控七罪，早前承認其中管有攻擊性武器並有所意圖、刑事損壞、非法集結、以及在身處非法集結時使用蒙面物品共四罪，今被判入更生中心。

控罪指16歲梁姓男學生於去年10月13日在九龍觀塘道近同仁街交界，攜有一支雷射筆及五把雕刻刀，意圖用以摧毀或損壞某人的財產，以及在同日聯同其他不知名人士參與非法集結，並損壞一輛警車等。

主任裁判官徐綺薇判刑時指，被告當日有份向警車擲物，行為對車上警員的安全構成危險，亦無疑會挑動在場人士情緒，明顯涉及暴力因素。裁判官認為，以本案而言，須判以羈留式刑罰，以起阻嚇之效。

據青少年罪犯評估委員會報告指，被告是單純和衝動的青年，悔意不足，需更大衝擊才可將他帶回正軌。考慮他年紀尚輕，加上並非根深蒂固的罪犯，更生中心能助他重新融入社會。裁判官指被告認罪，願意承擔法律責任，決定判他入更生中心。

辯方求情時指，被告成長路途坎坷，但仍有好表現，校長、副校長、班主任共七人寫信，一致讚他是相當好的年輕人，望法庭寬大處理。

【案件編號：KTCC656/20】

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