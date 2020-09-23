優品360被裝修 六名學生一年後被控今提堂

市民自去年反修例運動開始，發起罷買部份商戶。其中優品360被指與牽涉多宗襲擊市民案的福建幫有關，位於葵涌新都會廣場的分店去年10月遭人破壞，便衣警當場制服七人，其中六人為學生。事隔近一年，該七人被起訴一項刑事毀壞罪，案件今在西九龍裁判法院提堂。各人獲准保釋等候答辯，裁判官主動要求各人禁足案發商場。

三男四女被告為陳姓女學生（17歲）、曾姓女學生（17歲）、陳姓女學生（15歲）、無業漢鄒昇華（54歲）、李姓學生（14歲）、林姓學生（17歲）及女學生黃曼斯（18歲）。各人被控於去年10月13日在葵涌新都會廣場，與一名不知名人士損壞屬於彩鷗國際有限公司的財產。

辯方今申請押後答辯，以待索取控方文件及提供法律意見。控方不反對各人以原有的2,000元現金繼續保釋，但要求他們每星期向警署報到及不得離港。主任裁判官羅德泉主動詢問是否需禁止被告踏足涉案商場，控方同意。

案件押後至11月17日再訊，各人繼續保釋，其間須遵守不得接觸控方證人等條件。另外，除乘搭交通工具轉車外，不得踏足新都會廣場。

【案件編號：WKCC3188/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！