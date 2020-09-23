12港人送中︱袁嘉蔚向看守所寄300張明信片 冀向中方施壓停止不人道對待

12名港青涉偷渡往台灣時被中國海警截獲，被中國公安秘密扣押逾3星期。民主派區議員連日擺街站盼喚起市民關注事件，南區區議員袁嘉蔚說，兩日的街站已經收集到逾300張由市民填寫的明信片，她今日會將明信片寄到鹽田看守所，希望向政權展示香港人的關注，盡量阻止12名在囚手足在中國看守所受不人道對待。

袁嘉蔚今日將寄出由街站收集、逾300張由市民填寫予12名在中國被囚的港人的明信片，她形容即使在天雨之下，街站反應仍然熱烈，不少人當場填寫明信片，表達對12名在囚港人的急切關注，亦有市民領取明信片後自行回家填寫，合共派發近千張明信片。

她說，暫時無法得知明信片能否順利送到12港人的手上，但她仍然呼籲市民繼續寄出明信片，相信越多明信片寄到深圳鹽田看守所，在囚的12名香港人就越安全，越多關注就會對中共政權構成越大壓力，減低12港人受到不人道對待的機會。

袁又說，即使明信片無法送到被捕人手上，但香港人的熱心和關注，至少可以令身心受煎熬的12港青家屬，在難過的處境中得到一絲安慰和鼓勵。

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