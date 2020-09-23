黃之鋒區選被DQ申覆核 法院拒受理

前香港眾志秘書長黃之鋒去年出選區議會海怡西選區，惟選舉主任指他主張「自決」，違反《基本法》，裁定提名無效，使黃成為區選中唯一被「DQ」的參選人。黃之鋒早前就此提出司法覆核，惟高等法院法官聽取陳詞後，今頒下判詞，拒絕受理黃的申請，指黃應提出選舉呈請。黃之鋒領取判詞後庭外表示，對判決感到非常遺憾和失望。

黃之鋒強調，選舉呈請只能處理提名是否有效，而如今選舉主任充當「思想警察」，聽從北京指令，黑箱作業決定DQ，此等公務員違憲濫權的行為，體制內必然要用司法覆核處理。黃質疑：「如果連司法覆核都唔批准，係咪代表住依家嘅司法系統，對於違憲濫權、選舉主任權力無限大嘅狀況，係視而不見呢？我好擔心有咁嘅狀況出現。」

黃之鋒警告，當前比其覆核案更為關鍵的問題，是如何應對政權愈來愈嚴重的打壓。他指2021年可能出現「萬年國代」情況，民主派議員面對立法會延任，不論是去是留，「未來嘅民主派仲會有幾多人擁有議席，仲會有幾多人有資格參選，而冇議席、冇議會、冇咗選舉嘅民主派，點樣能夠繼續去維持、以及投入民主運動，呢一個喺過去30年嚟，民主派以至民主運動從未遇過嘅挑戰」。

黃指出，判決反映法院無意處理選舉主任違憲濫權，同時司法機構正受到北京強硬打壓，抗爭者在體制內抵抗越來越難，但仍會尋找方法堅持抗爭。至於會否就本案上訴，他表示需與律師商討，考慮因素包括高昂的訟費，對於一名廿幾歲的訴訟人而言，並不易負擔。

申請人黃之鋒，兩名建議答辯人為律政司司長及海怡西選區選舉主任蔡亮。

黃之鋒的覆核理據，過往已見於其他DQ案件，包括參選人只要簽署提名表格的聲明即可滿足擁護《基本法》和效忠特區的憲制要求，而選舉主任蔡亮錯誤裁定他沒有真誠意圖，無理DQ，考慮了不相關的因素等等。本案特別之處，在於黃表明其目的不在於挑戰選舉結果，而是為了日後選舉，確認和釐清憲法保障的權利與選舉主任的權力。

判詞指出，過往已有一系列案例說明，若要質疑選舉，只能用選舉呈請，不能用司法覆核。例如2012年競逐特首的何俊仁以司法覆核質疑梁振英的當選資格，不獲法庭受理，箇中原則可適用於區議會。

代表黃之鋒的大律師吳靄儀力陳，所謂「質疑選舉」是指質疑結果，故不適用於黃之鋒。法官周家明反駁，《區議會條例》明言「選舉」包含提名程序和選舉主任的決定。

吳靄儀提出，如果司法覆核的途徑被排除，便會不合理地限制黃之鋒尋求訴訟的權利，影響他維護參選和表達意見等權利，違反《基本法》第35條。判詞則指，即使不可提請司法覆核，黃仍有權用選舉呈請挑戰選舉，程序並非較差或較慢，而且毋須取得法庭許可，因此沒有侵犯訴訟權。

周官指，無論黃之鋒出於任何原因，不想影響當選海怡西選區的林浩波議席，也與是否侵犯訴訟權無關。

周官裁定，由於黃用了錯誤程序，故毋須考慮所有覆核理據，拒絕批出覆核許可。黃須支付律政司司長和選舉主任的兩名代表大律師的訟費，包括資深大律師余若海。

【案件編號：HCAL346/20】

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