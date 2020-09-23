體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國前日喺記者會上提到業界因疫症失業情況時哽咽落淚，仲引述幾日前政務司司長張建宗話喎，希望得唔到幫助嘅朋友能夠「識大體」，聽到覺得相當難受，堂堂男子喺鏡頭前灑淚，引起政圈唔少熱議，但原來馬逢國係錯引張建宗說話，最終要向張建宗耍冧。

話因為前輩捐遺體而感觸

馬逢國前日哽咽投訴張建宗要業界「識大體」，批評政府過去八個月冇積極主動給予援手，大爆有高官叫業界搞唔掂就去攞綜援，佢一邊講仲一邊拎紙巾出嚟抹眼淚。建制派議員出動眼淚攻勢，政務司司長辦公室迅速澄清，司長係希望大家「體諒」，從未講過任何界別或人士要「識大體」。

引述錯兼喊錯嘅馬逢國，即晚漏夜喺facebook出po say sorry，承認自己混淆咗張建宗喺不同媒介嘅訊息，包括上周六張建宗出席電台節目時表示「希望市民體諒」，以及本周日張建宗喺網誌提到「以大局為重」，佢話上述言論若引起其他人士誤會，或對張建宗造成困擾，特此致歉。

馬逢國噚日朝早接受商台訪問時再度沙冧，形容自己嗰番說話「有誤差」，問題出喺自己身上，佢又無啦啦提到自己有個好尊敬嘅前輩離世時做咗「大體老師」，所以將兩個字聯繫就有種感觸喎。主持人都即時話，兩個意思好唔同喎……唔，建制派嘅理解力同聯繫力，確實非一般水平。

李八方