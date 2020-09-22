疫情速遞︱港今增約3確診 4人限聚令延長至10.1 表演場所恢復開放予觀眾（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情雖然漸見穩定，據悉，今日（23日）錄得約3宗確診個案，連續三日錄得單位數個案。昨日亦僅錄8宗確診，當中5宗屬輸入個案，其餘3宗皆與早前個案有關。

限聚令口罩令維持 表演場所可設現場觀眾

特首林鄭月娥昨宣佈將限聚令及食肆禁令等社交距離措施延長至10月1日，政府今日（23日）公佈就食肆禁令、限聚令及強制戴口罩規例刊憲，大致上維持現行的社交距離措施，包括4人限聚令、在公共交通工具及室內公眾地方要佩戴口罩、餐飲處所不得超過4人一枱、人數不得超過座位數目的一半等；酒吧或酒館維持2人一枱上限，不得進行現場表演或跳舞；戲院人數不得超過每間影院座位數目的75%，同一行座椅中不可有連續超過4張座椅被佔用等。

食衞局指，考慮到最新的公共衞生風險評估，由本星期五（25日）起，部份公眾娛樂場所可在根據最新規定及限制，並採取充足防疫措施的情況下，恢復有現場觀眾的表演，但表演者與觀眾之間保持足夠距離或有效分隔的情況下表演或綵排，表演場所不得超過每個場所座位數目的50%；亦會調整有關桌球館、公眾保齡球場及淋浴設施的開放安排，包括任何人身處公眾保齡球場及桌球館內，除淋浴時外須一直佩戴口罩；每張桌球枱或每條球道不可有多於4人使用；而溜冰場只容許進行小組或私人教導，除教練及職員外，任何人在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動可無須戴上口罩；浴室則規定每位浸浴的人士之間需保持1.5米的距離，任何人身處浴室內須一直佩戴口罩，但在淋浴或浸浴等時則不在此限。

本港疫情

●確診（截至9月22日17:57）

5,046宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

103宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,729宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

179名確診者仍留醫，12人危殆（第1401、1989、2007、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4732、4833、4937號個案）、11人嚴重（第1470、1650、3904、4100、4187、4433、4746、4788、4817、4969、5002號個案），其餘156人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月23日00:00）

內地累計確診病例85,297宗，死亡病例4,634宗。台灣共有確診509宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月23日06:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,143萬，逾96.7萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾688萬宗，死亡人數突破20萬人。印度確診人數突破556萬，位居全球第二，逾8.8萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近460萬，死亡人數超過13.8萬。俄羅斯確診人超過111萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

美國的病亡數字突破20萬，而且仍在上升，近期平均每天近770人病亡。根據華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究院（IHME）的推算模型，隨着學校復課加上冬季將至，到今年底死亡人數可能倍增至40萬。

法國當局周二通報，境內過去24小時新增10,008人確診，是12天來第6次單日新症過萬，累計確診攀升至468,069宗。法國境內周二新增78人染疫不治，累計病故增至31,416人。法國病毒檢測陽性率持續上升，總統馬克龍要求加倍關注老年人防疫。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的發言人周二宣佈，因一名一名安保人員密切接觸者檢測結果呈陽性，米歇爾決定自我隔離。原定周四、五舉行的歐盟峯會將因此推遲一周舉行。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 6,885,499 (200,558)

印度 5,562,663 (88,935)

巴⻄ 4,591,604 (138,108)

俄羅斯 1,111,157 (19,575)

秘魯 772,896 (31,474)

哥倫比亞 770,435 (24,397)

墨⻄哥 700,580 (73,697)

⻄班牙 682,267 (30,904)

南非 663,282 (16,118)

阿根廷 640,147 (13,482)

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