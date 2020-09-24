李八方online︱何君堯扮大佬洩密會議 激嬲姐姐班長兼西環

出得嚟行，除咗預咗要還，仲有切忌扮大佬，建制派何君堯就有辦你睇。《明報》專欄李先知今日提到，建制派議員日前同中聯辦見面後，何君堯隨即大佬上身，喺建制派短訊群組入面發號施令，激到唔少資深建制派都抵唔住頸出聲寸何君堯。真係呢，有時架係自己囉嚟丟嘅。

據《明報》報道，西環喺星期一（9月21日）見建制派後，何君堯就喺群組內叫建制派提高戰鬥力，要「敢於鬥爭，亦善於鬥爭」，然後又好似落柯打咁話，未來一年立法會要處理改革司法、教育、社福界呢三座大山。正頭成個大佬咁款。

《明報》「綜合多方消息話」，何君堯此言一出，令「姐姐」新民黨主席葉劉淑儀、建制派「班長」廖長江都有意見。葉劉直頭叫何君堯，唔好喺群組講太多同中聯辦見面嘅嘢；「班長」就話自己無去見面，又有建制派話何君堯講嗰啲「三座大山」無乜特別，事關每個議員都有講。最好笑係連西環都對何君堯行為「大怒」。

而何君堯嘅回應就係唔評論會議內容，但死撐佢啲短訊內容係當日會議共識，仲話「不是共識是甚麼？講完就要坐言起行，難道只是吹水？」佢又話，批評佢洩密嘅人係幼稚、「點做大事？」

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