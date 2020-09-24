摩根大通前一姐涉以職位行賄表證成立

投行摩根大通證券香港區前一姐梁嘉彰涉嫌利用職權之便，聘請嘉里物流主席之子擔任分析員，以圖換取對方在生意上優待摩根大通，去年遭廉署拘捕。梁被控兩項向代理人提供利益罪，經過9天聆訊，區域法院暫委法官張秀群今早裁定被告表面證供成立，梁嘉彰選擇不自辯，辯方讀出17封品格證人信件，控辯雙方將於下周二（29日）作結案陳詞。

被告梁嘉彰（51歲）被控2010年1月19日至10月28日間向嘉里物流主席洪敬南提供利益，即聘請洪的兒子洪任毅於摩根大通工作，誘使對方於嘉里物流首次公開招股（IPO）聘用投資銀行或機構時，對摩根大通予以優待。資料顯示，洪敬南案發時為全國政協委員。

負責招聘的初級員工管理部（JRM）經理胡天縱早前以特赦證人身份出庭作供，透露摩根大通早年設立「客戶推薦計劃（Client Referral Program）」，藉着聘請客戶朋友或家屬，與客戶製造良好關係；即使應徵者的大學成績GPA未達公司要求的3.5、甚至低至2點幾分，亦可獲聘。

涉案嘉里物流主席洪敬南的兒子洪任毅於2010年初獲摩根大通聘用，胡確認當時年度招聘計劃已完畢，但最終仍聘用了洪任毅。胡指當年從被告手上收到洪任毅的履歷，形容是「非常強的履歷」，畢業於哈佛工程系、GPA亦有3.3，坦言其他透過「客戶推薦計劃」求職的人，亦未必來自目標學校。

胡指3.3的GPA不算太低，況且工程系一般比其他科目難取高分，故即使已完成年度招聘，仍考慮以正常程序聘請洪任毅，而非透過「客戶推薦計劃」。胡又確認，在未通過面試及法律及合規部門(LCD)審核前，已經決定聘用洪任毅。

【案件編號：DCCC504/19】

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