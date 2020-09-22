蘋論 ：金斯伯格：法官干政時代的終結（古立）

四十多天後為美國大選之期。最高法院金斯伯格（Ruth B Ginsburg）法官不遲不早此時離世。該否填補遺缺頓成爭議，為選情徒添變數。特朗普稱選民抉擇，影響深遠，誠非虛言。

美國最高法院由九名法官組成。除了由克林頓提名的金斯伯格，尚有三名民主黨任命的法官。共和黨任命的則有五名，當中特朗普獨佔其二。院長羅拔時（John Roberts）雖為共和黨小布殊任命，年來在強制醫療保險、大學收生配額等重大爭議中，取向偏離黨友，扮演了和事佬角色。大法官乃終身任命。際此關頭，特朗普若能再下一城，委出尚在盛年的法官，共和黨有望在未來三、四十年把持最高法院。

體察箇中厲害，民主黨極力反對在大選前夕填補遺缺，指出四年前，共和黨的大法官史卡利亞（Antonin Scalia）在大選前八個多月去世。奧巴馬要填補遺缺，卻為在參議院的共和黨卡住。及至大選塵埃落定、特朗普住進了白宮即馬上填補了空缺。

金斯伯格尚未落葬，特朗普急不及待提名繼任人選，看似涼薄。然而四年前奧巴馬的任命被卡住，有最高法院大法官義正詞嚴，申斥共和黨：「憲法沒有說到了任期最後一年，總統便不再是總統」，故此參議院「須履行責任」（That’s their job！）馬上填補空缺。誰作此主張？金斯伯格是也！同一個金斯伯格四年後卻立下遺囑：大選未有結果，切勿填補遺缺。

人身攻擊候選人 安能秉公持平？

按憲制設計，填補遺缺須由特朗普提名、經參議院審核放行，非金斯伯格主觀意願所能移轉。當今選情激烈，則更不能讓遺缺懸空。2000年小布殊與戈爾對決，佛羅里達州點算選票出了狀況，經最高法院裁決選票是否有效，小布殊方以蚊鬚之差入主白宮。今年大選，結果不難亦須由最高法院作主。

疫情肆虐，好些州分容許選民郵遞投票。郵遞過程容易為人落手腳，營虛造假。選情若是像2000年般難解難分，不難要最高法院裁定郵遞選票之真偽。按編制，不填補金斯伯格的遺缺，遇上像選票真偽般重大爭議將不難陷入4對4的僵局，引發群龍無首的憲制危機。填補空缺是以至為逼切。

香港終審庭門頂立有蒙了眼、手持天秤與利劍的「公義女神」（Lady Justice）像，寓意司法須本乎公義、不偏不倚。若然如此，何以法官人選竟淪為黨派之爭？法官干政有以致之。即以金斯伯格而言，2016年7月，特朗普尚未獲共和黨正式提名角逐總統，她試圖左右選情，向《紐約時報》指控特朗普若是當上總統，「美國將不堪想像」（I can’t imagine what the country would be！）。戲言果有這一天，將移民新西蘭！特朗普的德性容或無一可取之處，法官如此人身攻擊總統候選人，則未之有也。審理涉及特朗普及聯邦政府的糾紛，金斯伯格安能秉公持平？

法官何以干政？終審庭非常任法官沈耀信勳爵（Lord Sumption）認為其根源是人們貪方便走捷徑，將原應循折衝妥協政治解決的眾人之事訴諸法庭，交法官裁決。以金斯伯格伸張的墮胎權為例，本應由50個州按地方民情作決。專責聯邦事務的最高法院卻在1973年插手，推翻德克薩斯州的反墮胎法，將地方矛盾擴散全國，形成社會撕裂。自此法官人選成為政黨必爭之地。到了那個地步，司法尚安能秉公持平？

法官抗拒權力引誘 談何容易

人們無疑有走捷徑的渴求，法官何以屈從干政？權力人之所欲也，法官亦不例外。抗拒權力引誘、守誡自持，談何容易。是以史卡利亞認為法官判案應循其本，按憲法而非個人喜好辦事。史卡利亞已矣，其主張日漸為人認同。特朗普倘能再下一城，制約法官權力、眾人之事政治解決可望成為主流，從而紓緩撕裂。果如此，金斯伯格離世將標誌着法官干政時代的終結。阿門。

古立

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