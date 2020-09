蘋論 ：金斯伯格：法官干政時代的終結（古立）

四十多天後為美國大選之期。最高法院金斯伯格(Ruth B Ginsburg)法官不遲不早此時離世。該否填補遺缺頓成爭議,為選情徒添變數。特朗普稱選民抉擇,影響深遠,誠非虛言。

美國最高法院由九名法官組成。除了由克林頓提名的金斯伯格,尚有三名民主黨任命的法官。共和黨任命的則有五名,當中特朗普獨佔其二。院長羅拔時(John Roberts)雖為共和黨小布殊任命,年來在強制醫療保險、大學收生配額等重大爭議中,取向偏離黨友,扮演了和事佬角色。大法官乃終身任命。際此關頭,特朗普若能再下一城,委出尚在盛年的法官,共和黨有望在未來三、四十年把持最高法院。

體察箇中厲害,民主黨極力反對在大選前夕填補遺缺,指出四年前,共和黨的大法官史卡利亞(Antonin Scalia)在大選前八個多月去世。奧巴馬要填補遺缺,卻為在參議院的共和黨卡住。及至大選塵埃落定、特朗普住進了白宮即馬上填補了空缺。

金斯伯格尚未落葬,特朗普急不及待提名繼任人選,看似涼薄。然而四年前奧巴馬的任命被卡住,有最高法院大法官義正詞嚴,申斥共和黨:「憲法沒有說到了任期最後一年,總統便不再是總統」,故此參議院「須履行責任」(That’s their job!)馬上填補空缺。誰作此主張?金斯伯格是也!同一個金斯伯格四年後卻立下遺囑:大選未有結果,切勿填補遺缺。

人身攻擊候選人 安能秉公持平?

按憲制設計,填補遺缺須由特朗普提名、經參議院審核放行,非金斯伯格主觀意願所能移轉。當今選情激烈,則更不能讓遺缺懸空。2000年小布殊與戈爾對決,佛羅里達州點算選票出了狀況,經最高法院裁決選票是否有效,小布殊方以蚊鬚之差入主白宮。今年大選,結果不難亦須由最高法院作主。

疫情肆虐,好些州分容許選民郵遞投票。郵遞過程容易為人落手腳,營虛造假。選情若是像2000年般難解難分,不難要最高法院裁定郵遞選票之真偽。按編制,不填補金斯伯格的遺缺,遇上像選票真偽般重大爭議將不難陷入4對4的僵局,引發群龍無首的憲制危機。填補空缺是以至為逼切。

香港終審庭門頂立有蒙了眼、手持天秤與利劍的「公義女神」(Lady Justice)像,寓意司法須本乎公義、不偏不倚。若然如此,何以法官人選竟淪為黨派之爭?法官干政有以致之。即以金斯伯格而言,2016年7月,特朗普尚未獲共和黨正式提名角逐總統,她試圖左右選情,向《紐約時報》指控特朗普若是當上總統,「美國將不堪想像」(I can’t imagine what the country would be!)。戲言果有這一天,將移民新西蘭!特朗普的德性容或無一可取之處,法官如此人身攻擊總統候選人,則未之有也。審理涉及特朗普及聯邦政府的糾紛,金斯伯格安能秉公持平?

法官何以干政?終審庭非常任法官沈耀信勳爵(Lord Sumption)認為其根源是人們貪方便走捷徑,將原應循折衝妥協政治解決的眾人之事訴諸法庭,交法官裁決。以金斯伯格伸張的墮胎權為例,本應由50個州按地方民情作決。專責聯邦事務的最高法院卻在1973年插手,推翻德克薩斯州的反墮胎法,將地方矛盾擴散全國,形成社會撕裂。自此法官人選成為政黨必爭之地。到了那個地步,司法尚安能秉公持平?

法官抗拒權力引誘 談何容易

人們無疑有走捷徑的渴求,法官何以屈從干政?權力人之所欲也,法官亦不例外。抗拒權力引誘、守誡自持,談何容易。是以史卡利亞認為法官判案應循其本,按憲法而非個人喜好辦事。史卡利亞已矣,其主張日漸為人認同。特朗普倘能再下一城,制約法官權力、眾人之事政治解決可望成為主流,從而紓緩撕裂。果如此,金斯伯格離世將標誌着法官干政時代的終結。阿門。

古立

