醫護罷工︱醫管局擬向數千員工發信要求解釋「缺勤」原因 員工陣線已準備法律應對

今年2月醫管局員工陣線發起醫護罷工，要求政府全面封關阻截武漢肺炎疫情源頭，事後遭醫管局表明追究。醫管局主席范鴻齡今稱局方已取得法律意見，將會向數千名員工發信要求解釋，再決定如何處理，又稱局方不會輕言解僱。工會回應指，罷工是合法工業行動，法律團隊已做好準備應對局方追究，籲同事齊心一致，工會將會全力支援，「（工會）發起得罷工行動，一定會負責任」。

范鴻齡稱解僱是「極端行為」 不會輕易採用

醫管局主席范鴻齡表示，局方已經從法律團隊獲得詳盡意見，短期內會向罷工員工發信要求解釋「缺勤」原因，涉及員工人數多達數千人，強調是「合情、合理、合法」的「正當程序」，會根據員工的答覆再作後續處理。對於局方可能採取甚麼後續處理，他則稱不會評論，但指解僱是「極端行為」，除非情況嚴重，否則不會輕易採用。

此外，任內曾表明會追究罷工員工的醫管局人力資源主管彭飛舟上月辭職，有關職位至今仍然懸空。范鴻齡指，彭因私人原因請辭，局方之後已啟動招聘程序，包括刊登招聘廣告等。他稱，局方下星期會安排相關人選面試，強調人力資源主管職位十分重要，希望盡快填補空缺；現時主管一職仍由另一資深醫生代理，部門日常運作不受影響。

余慧明：醫管局追究醫護早有前科

醫管局員工陣線主席余慧明表示，2月時發起的罷工是合法工業行動，絕非局方所講的缺勤，對於局方可能採取的追究行動，工會法律團隊隨時準備好應對，「我都好想知佢（醫管局）會用咩理由去追究」。她指，工會將會為同事提供回應局方發信的方式，並全力支援受影響同事，籲齊心一致應對，「我哋（工會）發起得罷工行動，一定會負責任」。

對於范鴻齡聲稱不會輕言解僱，余反駁指早有其他追究情況，包括收到同事稱部門主管刻意抽起曾罷工醫護的工作表現報告，以不同藉口降級。她指，醫護為香港對抗疫情，若醫管局現在「過橋抽板」追究醫護，「相信全港市民都唔會放過醫管局」。

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