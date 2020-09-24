抗暴之戰︱民陣見警商10.1遊行15分鐘極速完會 岑子杰批林鄭借疫情消滅反對聲音

12名港青在中國被秘密羈押接近4星期，即使民間社會對事件表示極大關注，但兩地政府依然無視人民訴求，甚至封鎖被捕人消息。民陣昨日向警方申請不反對通知書，要求在10月1日舉辦大遊行，遊行主題定為「毋忘義士 釋放12」，促請中方釋放12人。民陣召集人岑子杰明言成功申請不反對通知書的機會渺茫，但為了12港人能盡快獲釋，並向政權表達香港人的關注，所有方法都要試。民陣今午在灣仔警署與警方商討「十一遊行」的安排，惟會議僅15分鐘就完結，召集人岑子杰批警只為「過個場」，港人實質已失去遊行集會權利8、9個月，斥林鄭借疫情消滅所有反對聲音。

民陣召集人岑子杰在會後見記者時指，今次會議是警方派過最少代表出席的一個，會議僅15分鐘就完結，未有談及任何遊行細節，僅質問民陣今次舉辦的遊行如何可符合限聚令。雖然警方未有在會上表明會反對今次遊行，但岑子杰對遊行獲批不反對通知書不感樂觀，認為警方今次開會只會「行個形式」，營造出香港人仍有集會自由的景象。

岑子杰指本港已近8、9個月無法舉行任何合法遊行，雖然警方宣稱仍會接受遊行申請，但無法舉辦合法遊行是「眼見嘅事實、依家嘅現況」。他質問警方修改通例打壓傳媒時、政府押後選舉時，市民的不滿可以如何表達，「市民可以做啲咩」？他斥林鄭借疫情消滅所有反對聲音，剝奪港人原有的權利。

岑子杰指如最終遊行不獲發不反對通知書，民陣不會如期舉辦遊行，民陣的底線為舉辦合法遊行。但他呼籲當日所有香港人都要小心，因自有限聚令以來，警方不斷圍捕式、無差別地以限聚令檢控街上市民。民陣副召集人陳皓桓則呼籲市民盡力就今次遊行做好宣傳，一如民陣明知不可為而為之、盡力以為，望港人可在各自崗位做好自己可以做的事。岑又指民陣10月1日當日會在《蘋果》投放廣告，廣告中會有一小部份可剪出，以自製扣章，他呼籲不能上街的市民將扣針掛在身上，以不同方式表達對12港人的關注。

直播重溫

《果燃台》

《蘋果》Facebook

《蘋果》YouTube

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！