李八方online｜公民黨改黨章行「內閣制」 每張名單須集10名黨員提名

民主派喺議會係去定留月底就揭曉，按民調意願做決定嘅公民黨就率先因應政局變化，提出修改黨章，引入「內閣制」，用候選名單方式選舉主席、副主席等執行委員會成員。副主席賴仁彪話，去留問題會對執委會組成有影響，今次修章主要係為咗加強黨組織嘅靈活性，最重要係顯示公民黨無懼打壓，「肯定會繼續存在，唔會畀形勢打垮」。

公民黨之前成立咗工作小組研究修章，近日就提出五大建議，包括改用「內閣制」方式選出地區支部主席同青年公民主席以外嘅執委會成員，每張候選名單由5至14人組成，當中要5人擔任主席、內及外務副主席、秘書長同司庫，每張名單要至少10名普通黨員提名；此外，佢哋引入「信任票」制度，所有競逐執委會成員嘅黨員都需要喺周年黨員大會上通過信任票； 仲有就係設立「臨時執行委員會」，防止周年黨員大會選唔到下一屆執委會成員而出現權力真空等。

新嘅內閣制冇指名要有現時由立法會議員擔任嘅黨魁一職，賴仁彪同八方講，以往周年大會前都會研究修章，今次除咗處理以往選舉候選人間互相提名，被批評有欽點之嫌等根深蒂固嘅問題外，亦都係因應未來政局變化比較大、去留問題嘅影響提前作出嘅準備工夫，令領導層組成可以更具彈性。

早前公民黨多名成員參選立法會被DQ，即使民意要公民黨延任一年，明年都唔知咩環境，先作準備都好合理，賴仁彪話，修章仲處於諮詢階段，公民黨聽日會舉行諮詢會，期望下月底召開特別黨員大會通過建議，佢又話而家無可否認處於政治低氣壓，政黨都要摸索喺「港版國安法」下點樣繼續發揮功能，但佢強調修章係同市民講，公民黨會搵到出路，繼續同市民同行。

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