武漢肺炎︱日間醫療中心預約增 收費便宜等候時間短成賣點

武漢肺炎疫情反覆下，不少巿民擔憂公共醫院感染風險較高，日間醫療中心成為不少巿民醫院以外的醫療選擇，有本地日間醫療中心於疫情期間的預約與查詢人數大增。有本地日間醫療中心行政總裁指，日間醫療中心早已在英澳等地流行，因收費較便宜、等候時間較短及感染風險較低等優勢，而受不少人青睞，相信將在本港形成醫療新趨勢。

位於中環的日間醫療中心中環外科，為國際醫療集團Ramsay Sime Darby投資逾千萬、於2018年成立的日間醫療中心，專門為病人提供婦科、骨科等日間手術。中環外科總裁鄭秉熹指，第一波疫情期間，不少人因為擔憂受感染而推遲或取消預約，疫情爆發後每日接逾百宗取消及延期的查詢，惟疫情反覆，成為「新常態」後，第二波爆發後查詢及預約人數不跌反升近一倍，現時每月接獲幾百宗預約及一般查詢。

鄭指，日間醫療中心除因不會「過夜」而有較低感染風險外，亦有其他優勢，可填充公私營醫療之間的「空隙」。他舉例指，在公立醫院照腸鏡等待時間頗長，私家醫院收費則從1萬幾千元起跳，但一般日間醫療中心收費大多少於1萬元，指「可以畀病人一個合乎國際安全標準，同時無咁貴嘅選擇」。

該醫療中心的醫務總監蘇達文醫生表示，日間醫療中心亦可大大縮短病人的輪候時間，讓病人盡早以得宜的價錢接受醫療服務。他稱病人有可能需輪候逾2、3年時間，去進行一個1小時內能完成的手術，但在日間醫療中心，病人可以在短期內以相對便宜的價錢接受治療。鄭秉熹補充稱，日間醫療中心的定位正為填充公私營醫療間的「空隙」，近期亦有不少醫生告知，更多病人因想以較低價錢接受治療，因而主動要求轉至日間醫療中心接受醫療服務。

鄭秉熹稱，巿場上對小型手術的需求頗大，相信日間醫療中心將能填補公私營醫院的空隙，為病人提供更多選擇。他指，日間醫療中心在香港發展，最大的挑戰是如何建立病人對中心的信心，他相信讓大眾對日間醫療中心有更深入認識需時，但表示「朝早做完手術，下晝就可以返得到工」的醫療模式，將會逐漸形成一種新趨勢。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！