4點鐘調查你，Sir！︱記者發牌制 新聞自由無得留低？

政權警隊突落實傳媒「發牌」系統，由當局定義誰才有資格採訪。警察公共關係科昨發信劃定「傳媒代表的定義」，限制僅於政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS）下登記的本地傳媒機構，才有資格派出「傳媒代表」採訪，此舉令網媒、自由身及學生記者等首當其衝。特約記者梁柏堅表示對警方白紙黑字劃定「傳媒代表的定義」略感驚訝，但認為警方一早在實際行動上已採取同等措施。

加山傳播創辦人Nilk在節目《調查你》中表示警方對記者「畫線」從去年理大圍城開始一直存在，只是警方會以不同手法阻撓採訪，包括以限聚令票控網媒和學生記者。他亦提到過去一年時有用記協或傳媒機構發出的記者證進入立法會及法庭及採訪，卻從未因此受到刁難，惟獨警員在場時才不受認可，斥責警方為「新聞自由被剝削嘅最大因由」。

在同一節目上，特約記者兼灣仔區議員梁柏堅則認為警方收緊通例並無實質理據。他指出在示威現場不時留意到警方指責記者搶犯或襲擊警察，卻從未有落案控告的例子，直斥「啲警察成日都得個講字，而個事實係只有我哋被攻擊，佢哋係無後果。」

傳媒採訪自由被進一步縮窄，記者協會主席楊健興在節目中表示望與警方代表再作商討，或考慮作司法覆核，明言「我哋對司法系統好有信心，我哋都無咩渠道，惟有係司法覆核，都希望可以再傾吓。」

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