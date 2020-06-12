【本報訊】警方日前突然宣佈收緊「傳媒代表」定義，令過去拍得不少獨家警暴和示威片段的網媒和學生記者日後難再到現場採訪。警察公共關係科總警司郭嘉銓昨辯稱修例是為方便警方和傳媒工作，有助令「不必要人士」不能再留在警察封鎖區，保安局長李家超撰文死撐修訂是防「魚目混珠」；記協主席楊健興斥郭說法虛偽：「佢哋唔阻止記者攝錄，已經幫緊記者」，質疑警方透過「差別待遇」個別傳媒，意圖取得編採主導權，表明會就此無理做法研究提出司法覆核。

警方前日突然取消承認記協及香港攝影記者協會發出的記者證，變相由政府新聞處向記者「發牌」後，郭嘉銓昨早於港台節目聲稱相關修訂後，警方日後如需要作出「特別便利安排」，可基於行動考慮，不讓部份記者進入封鎖區。對於一些自由身、服務不同通訊社的獨立記者及大學新聞系學生，日後將因此被剝奪在警察封鎖區採訪的權利，郭承認新安排的確不能容許上述人士現身封鎖區，但辯稱他們可在公眾地方採訪，又指過去一年很多社會大型事件都牽涉暴力和危險，指警方設立封鎖區是不想有「不必要的人士」停留，包括一些12、13歲的學生記者。

「歷史遺留落嚟嘅問題」

郭又聲稱，有人亦質疑為何警務處長鄧炳強早前會見的四個記者組織中，只有記協和攝記協的會員在 《警察通例》下獲定義為記者，「我相信呢啲都係歷史遺留落嚟嘅問題，我哋都係要去適應𠵱家嗰個新情況。」

李家超昨晚則在網誌撰文，與郭嘉銓口徑一致，指修訂對新聞工作者的依法採訪工作毫無影響，力撐警方在可行情況下可安排傳媒進入封鎖區，形容今次是額外有利的採訪安排，同時又指去年起有不少借採訪而魚目混珠的人，阻礙警方行動，又重提過往曾搜獲假記者證等事件，試圖合理化警方今次的舉動。

楊健興狠批郭嘉銓的方便採訪說法虛偽：「佢哋唔阻止記者攝錄，已經幫緊記者。」楊指傳媒一直有權在公眾地方採訪，如警方需要執法，在場傳媒亦會盡量配合，但警方現時慣常在非罪案現場的公眾地方拉起範圍不成比例大的封鎖線、阻撓記者在公眾地方採訪，再容許特定傳媒進入該範圍拍攝，做法上「講唔通」。

毛孟靜憂修訂將成缺口

楊希望業界警覺，警方此舉並非協助記者採訪，而是透過差別待遇個別傳媒，意圖取得編採主導權，寄語同業不要接受警方的「糖衣毒藥」，「（警方）再係咁為所欲為，最終受損嘅係所有新聞工作者。」記協將會尋求法律意見，研究警方今次修例是否有違《基本法》所保障的新聞自由，希望透過法律途徑「做啲嘢」。

曾任記者的議會陣線立法會議員毛孟靜指，記協一直肩負起認證合資格記者並發出記者證的責任，認為警方做法等同「陰乾」本地「第五權」的網媒，阻礙網媒報道事實的真相。民主黨許智峯亦批評警方篩選「傳媒代表」源於警方懼怕多間網媒進行多角度拍攝，披露對自己不利的真相，擔心修訂將成缺口，「會畀咗警方呢個權力，日後警方就可以篩選一啲對自己不利，或者批評政府、披露警暴嘅傳媒媒體。」