旅發局擬推本地特色團 消費滿$800可參加 冀繼續舉辦除夕煙花匯演

旅遊業持續寒冬，旅發局擬鼓勵本地消費，待限聚令放寛後，市民消費滿800至1,000元可免費參加本地特色團。該局亦期望可繼續舉辦除夕倒數煙火匯演。

旅發局總幹事程鼎一稱，香港可爭取成為全球首批旅遊氣泡，但相信最先受歡迎應是外遊，因「香港人太鍾意去旅行」。旅發局亦會適時推動「Open House」宣傳計劃，吸引旅客到港，包括在外國頻道播放香港旅遊特輯，例如在《國家地理雜誌》頻道播放攀石家來港攀登鳳凰山等；網上也會推VR 360短片，360度觀賞香港美景。

旅發局鼓勵本地消費，擬每名市民人消費滿800元至1,000元，可換取價值500元的免費本地遊，如參觀跑馬地相機博物館、香港仔Crown Wine Cellar酒窖並享用下午茶，每團目標20至30人，故須待放寛限聚令才可推出。另外，「美酒佳餚巡禮」10月首度推出網上版。

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