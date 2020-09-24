區議員黃學禮否認阻差 反對警員匿名及屏風後作供

市民去年包圍深水埗警署示威，聲援在深水埗購買觀星筆後被捕的浸大學生會會長方仲賢，警方多次施放催淚彈驅散人群。示威期間沙田區議員黃學禮到場了解，被警察制服並以涉嫌襲警拘捕，事後被控阻差辦公。黃學禮今在西九龍法院否認控罪，控方申請報稱受阻的警員匿名、使用屏風作供及用特別通道出入法庭，辯方反對，雙方押後爭辯。

被告黃學禮（27歲）否認去年8月7日在長沙灣政府合署外，阻撓在正當執行職務的警務人員A。控方將傳召8名證人，並有6段共長約4小時的片段呈堂，當中包括新聞片段及警方自行錄影的材料。

控方申請審訊時將警務人員A身份保密，安排其使用特別通道及屏風，並指已得悉辯方將會提出爭議。案件押後至11月23日作審前覆核，控辯雙方須在當日之前，向法庭呈交爭論警員匿命令及使用屏風的書面理據大綱。

【案件編號：WKCC1339/20】

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