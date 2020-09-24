馬道立聲明︱事隔一日律政司終回應《蘋果》：不應肆意抨擊司法人員

左報及建制派近月連番攻擊法院及部份法官，不滿法庭裁決，質疑法官「放生」被告，民主派人士也因「快必案」保釋決定質疑法庭「未審先囚」。終審法院首席法官馬道立昨罕有發表14頁聲明，不點名反駁有關指控，一直未有回應有關抨擊的律政司則於今日晚上回覆查詢表示，社會人士有權在法律容許的範圍內就法庭的裁決發表意見，但必須尊重司法獨立和法治精神，不應肆意抨擊司法人員。

律政司今日晚上回覆《蘋果》查詢時，未有直接點名回應近月社會一些對法庭判決的批評，僅指社會人士有權在法律容許的範圍內，就法庭的裁決或相關事項發表意見，但必須尊重司法獨立和法治精神，亦不應該肆意抨擊司法人員。

律政司首先提出其職責，指《基本法》第63條規定，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉；律政司司長則有憲制責任和職責就刑事檢控工作作出決定及監督；律政司的檢控人員亦一貫堅守專業精神，在《基本法》保障下獨立地行事。律政司強調所有檢控決定，均按照可獲接納的證據、適用法律、《檢控守則》和符合公眾利益的情況下作出。

律政司：律政司與司法機構同樣重要

律政司續指，律政司與司法機構在刑事司法程序中的角色同樣重要，「律政司作為檢控部門負責檢控工作，而法庭則獨立地作出裁決」，指法庭的裁決若出現錯誤的法律觀點，律政司會按照法律在合適的情況下作出跟進，但事實的裁斷由法庭作出最終的決定，例如裁定證人口供的可信性，除非法庭的裁斷出現「有悖常情」的裁決，否則控方難以就基於事實的裁斷而提出上訴。

律政司又指，法官上任時宣讀的司法誓言顯示他們必須以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法治，主持正義；而司法機關的架構，包括法官的任命程序、任期保障和裁決不受法律追究等，以及《基本法》第85條，保障法官可按照法律和事實，自由作出判決，令司法獨立得以彰顯。

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