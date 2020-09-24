廣華醫院內涉管有萬用刀尖銳行山杖 19歲青年提堂准保釋

網民去年10月27日在尖沙嘴發起「追究警暴」集會，同晚旺角發生警民衝突，防暴警被指進入廣華醫院範圍「追犯」及拘捕一名青年。警方指青年藏有尖銳行山杖、萬用刀及鎚子，後來又解釋指有人在醫院正門外破壞閉路電視。青年被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產，今在九龍城法院提堂，申請押後答辯，被告獲准保釋候訊。

被告陳澤勝（19歲）被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，被指去年10月27日在廣華醫院內，保管或控制一支尖銳的遠足杖、一把鎚子，以及一把連鉗的萬用刀，意圖在沒合法辯解下使用，或導致他人使用上述物品，摧毀或損壞屬於另一人的財產。

控方稱今日可聽取被告認罪與否，但辯方需時索取文件及給予法律意見，申請押後。主任裁判官嚴舜儀批准申請，將案件押後至11月12日再訊，被告可保釋候訊。

防暴警當晚進入廣華醫院範圍「追犯」，惹起在場市民不滿。警察公共關係科高級警司江永祥翌日表示，當晚一名警員受傷，送到廣華醫院治療，其間警員接報有人在醫院正門門外破壞閉路電視，所以到正門驅趕，並拘捕一名男子，搜出30厘米長鐵鎚及12厘米長萬用刀。

【案件編號：KCCC2390/20】

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