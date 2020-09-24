武漢肺炎︱海洋公園疫下推園內瑜伽行山 劉鳴煒稱項目僅為「小修小補」

海洋公園推出全新「森度遊」留港度假體驗，聯繫大自然推出多項活動。海洋公園主席劉鳴煒指，往年今日有哈囉喂，今年以比哈囉喂較低的成本搞「森度遊」，主要目的不是為了轉虧為盈，而是聆聽消費者意見作出新嘗試，看看受歡迎程度和可行機會。

至於海洋公園的新定位方向，他指由立法會會期完結後已開始與不同持份者溝通，包括南區區議會、教育界、環團等，預計年底可以公佈，現時正分析和認真考慮可行方向，令公園達到可持續發展。水上樂園則預計12月左右取得入伙紙，會待重新審視工作，有公佈時再交代，由於正與建築夥伴協商中，故不便透露成本，以免洩露底線。他指重新審視過程年底通過時希望幫公園找到未來，不能靠如「森度遊」這類個別項目作小修小補，期望公園未來可符合香港人的福祉，平衡保育和教育。

被問搬去迪士尼二期用地的可行性，劉鳴煒指「我想像唔到點搬」，稱不可能將整個水族館拆卸再在迪士尼旁邊建館。他亦指，即使實施旅遊氣泡，遊客量也不會一下子回到疫前水平，最重要仍是公園可以找到自己的未來。

開放南朗山纜車索道

11月推豪華露營

「森度遊」頭炮有「森動瑜伽」系列，開放人工湖、海洋奇觀及北極之旅做瑜伽，動態和靜態課程有30種如直立瑜伽、冥想和健體活動等。另外會開放南朗山纜車索道，市民可在纜車下方行山，有專業導賞領團。門票持有人再額外加80元可參與上述活動一次，門票連森度遊活動一項價格為380元、小童則為220元。海洋公園11月會再推出豪華露營「星夜高峰Glamping」，暫料4人兩日一夜價格為3,000元以下，詳情稍後公佈。

海洋公園強調「森度遊」項目設計要配合防疫，例如劇烈運動毋須戴口罩，和健身中心要求類似。一班可容納幾組人士，每組不多於4人，之間相隔1.5米，非劇烈運動如冥想則要佩戴口罩。部份活動是開園前進行，不會影響其他遊客。

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