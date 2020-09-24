【本報訊】政府最快下月中發通告，安排新入職公務員宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，現職公務員宣誓則分階段進行。公務員事務局長聶德權更首次將宣誓與國安法掛鈎。公務員團體表示，拒宣誓或簽署文件的新入職公務員將不獲聘用，違反宣誓更等同違反《基本法》及《港區國安法》。立法會議員譚文豪批評，政府做法是為中央直接管治香港作準備，形容如同刀架在公務員頸上，若公務員反抗「就斬落嚟」。

公務員事務局長聶德權前日與多個公務員團體會面，據與會者透露，政府下月中會發出通告，安排今年7月1日起入職的公務員，宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區，公務員事務局長聶德權在會上表明，若新入職公務員拒絕宣誓或簽署相關文件，不會獲聘用。現職公務員宣誓會分階段進行，較高職級或職務較敏感的公務員如紀律部隊及新聞主任等將攸首輪宣誓，但暫無時間表。

指社交網發言「係人都睇到」

據悉，聶表明違反誓言等同違反《基本法》第99條，同時違反《港區國安法》第6條，即公職人員需簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，以及第3條所列「香港特區行政機關、立法機關、司法機關應當依據本法和其他法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」。據了解，今次是聶德權首次將公務員宣誓與國安法掛鈎，令與會者大感錯愕。聶又警告若公務員違反宣誓可被革職。

新安排將收緊公務員言論自由，公務員工會聯合會主席唐麗娥引述聶指，公務員在社交平台發言「係人都睇得到」，已屬公開場合，「就有啲危險」。至於工會反對凍薪或削減權益等政府政策，唐引述聶稱，按現行條例，工會有權發表不同聲音。

唐認為當局須清楚列明違反宣誓情況和罰則，質疑此舉是單方面更改合約條款；至於現職公務員若拒宣誓，會否被辭退及有否補償，政府稱正諮詢律政司意見。唐強調，局方發出通告前必須再諮詢公務員團體。

立法會議員譚文豪批評，宣誓目的是限制公務員必須跟從中央和政府的立場，為中央直接管治的第一步，下一步將委派國安公署人員到不同部門推動國安法，屆時若有公務員反對「就斬落嚟」。

公務員事務局表示，新入職公務員簽署相關文件安排能體現公務員在《基本法》和《公務員守則》下的一貫責任，亦與《港區國安法》有關條文相符。至於現職公務員的相關安排，局方正諮詢主要公務員團體，敲定細節後作出公佈。