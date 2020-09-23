自願醫保首年僅10.2萬張新保單 保險業相信短期無法減輕公院壓力

政府去年4月起推出自願醫保，截至今年3月底錄得52.2萬張自願醫保保單，但當中只有10.2萬張屬新投保保單，其餘是現有醫保客戶轉移到自願醫保。食衞局自願醫保諮詢小組成員陳秀荷表示，對於要減輕公營醫療壓力，新增約10萬保單未夠多，加上逾八成投保人是買標準或大房計劃，患上較嚴重疾病時可能仍留在公院，短期內對減輕公院壓力效用不大。

政府的目標是推出自願醫保首2年內有100萬張保單。截至今年3月底錄得52.2萬張自願醫保保單，但當中只10.2萬張屬新單，其餘是舊有保單轉移到自願醫保。以往未有自願醫保前，市場每年都約有14萬張新單，自願醫保雖然已佔市場新保單約70%，但未見有助大幅增加整體市場的新單。

約1.3萬人被拒保 逾半投保人40歲以下

申請投保中有4%即約1.3萬人被拒保，另有9%即約3.4萬人獲接納投保，但需附加保費或設不保事項。投保者中有54%是40歲以下，有89%人投保標準計劃、不設附加額外醫療保障的大房級別靈活計劃，及有附加保障的大房級別靈活計劃，只有11%人投保保費較高、賠償較多的半私家房或以上靈活計劃。

首9個月有2.6萬宗索償個案，當中96%成功索償，其餘4%索償被拒個案，因屬於投保前已有疾病等。標準及靈活計劃平均獲賠償比率為82%及89%；以結腸鏡及胃鏡為例，平均獲賠償比率為92%及94%。

近年流行基因測試，政府已規定保險公司不可要求客人，進行基因測試作為核保；未來會推出核保問卷標準化。由上年4月至今年6月底政府接獲30宗投訴，主要是保單轉移、欠缺清晰溝通及不滿服務水平，當中15宗成立。

46%醫保投保人仍用公立醫院

食物及衞生局副秘書長（衞生）方毅表示，首年自願醫保投保人數是「穩步邁向」目標，受社會事件及疫情影響，今年首季投保增幅明顯放緩。沒有高風險池下自然會出現拒保，拒保比例不算高，相信因投保人本身多疾病。若將來市民對自願醫保接受程度高，政府會再考慮是否啟動高風險池。

他又指，2018年統計處調查顯示，有46%醫保投保人仍用公立醫院；但整體自願醫保賠償比率，較以往市場上醫保產品一般多近一成，市民用自願醫保後，有機會由公院轉到私院。以獲賠償個案為例，或有約2萬名投保人由私院轉到公院。不過他指，現時自願醫保佔市場分額少，難以就藉自願醫保減少公院使用量訂下目標。

陳秀荷表示，首年新增約10萬張自願醫保保單符合預期，但要減輕公院負擔，「人頭未必夠多」，而且逾八成投保人是買標準或大房計劃，若他們沒其他醫保，而又患較嚴重疾病，可能仍會留在公院治療。如患癌病人可能到私院照磁力共振，但在公院做化療。若病人只做割膽石等小手術及照腸胃鏡，則可能會到私院，「有啲細位可能會令病人出去私家，但係整體影響唔大」。要減輕公院壓力，必須增加整體醫保投保人數。

她指，雖然政府指自願醫保賠償率高，但可能有投保人在公院治療，沒有索償或會達到全額賠償。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，當初顧問公司評估指出，自願醫保要推行20至30年後才能減少公院工作量6%，故不要期望短期內可藉自願醫保減輕公院壓力。被拒保有違當初自願醫保的原意，政府應細仔研究每宗個案原因。

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